Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 15/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 15/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 24/8/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Đinh Tỵ – Đồng hành Âm Hỏa: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực nên dễ phát sinh bất hòa, xung đẩy lẫn nhau, không thuận lợi để tiến hành các công việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 15/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 15/10/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 15/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 15/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, xuất hành đi xa và cầu tài lộc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 15/10/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Ngũ quỹ: Kỵ việc xuất hành.

Chu tước: Kỵ việc chuyển về nhà mới, khai trương.

Câu trận: Kỵ việc mai táng.

Cô thần: Xấu với cưới hỏi.

Thổ cẩm: Kỵ việc xây dựng, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 15/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 15/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 15/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên thương: Xuất hành gặp cấp trên rất tốt, cầu tài có tài, mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 15/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 15/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 15/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.