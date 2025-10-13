Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 14/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 14/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 23/8/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Thìn, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Bính Thìn - Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày rất tốt, có Thiên Can sinh Địa Chi, mang lại cát khí mạnh mẽ. Thiên khí và địa chi tương sinh, tạo điều kiện thuận lợi để con người đồng lòng, phối hợp hài hòa. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 14/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 14/10/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 14/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 14/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp, kiện tụng và xuất hành đi xa sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và cầu tài lộc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 14/10/2025

Sao tốt:

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Hoạt diệu: Tốt mọi công việc.

Lục hợp*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Nguyệt kỵ*: Xấu mọi công việc.

Đại không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 14/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Nhâm Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 14/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 14/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên hầu: Khi xuất hành, dù đi gần hay xa đều dễ xảy ra tranh cãi, xung đột. Cần đề phòng va chạm hoặc sự cố gây thương tích, vết thương có thể khó cầm.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 14/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 14/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 14/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.