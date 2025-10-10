Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 11/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 11/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 20/8/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Sửu, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) – Ngày Quý Sửu – Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày khá xấu, có Thiên Can và Địa Chi tương khắc, vận khí bất lợi. Không nên khởi sự hay triển khai việc lớn vì dễ gặp trở ngại, hao tổn công sức. Các công việc nhỏ, thường nhật vẫn có thể tiến hành bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 11/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 11/10/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 11/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 11/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như lợp mái, động thổ, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, tranh chấp, kiện tụng, đổ trần và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 11/10/2025

Sao tốt:

Mãn đức tinh: Tốt mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 11/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 11/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.p.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiế

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 11/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên tài: Thích hợp xuất hành, cầu tài dễ gặp may mắn và đạt kết quả tốt. Có quý nhân trợ giúp, mọi việc hanh thông, thuận lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 11/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 11/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 11/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.