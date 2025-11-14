Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 14/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 14/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 25/9/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Đinh Hợi - Âm Thủy khắc Âm Hỏa: Là ngày Địa Chi khắc Thiên Can nên khá xấu, mang điềm không thuận lợi. Tránh khởi sự hay tiến hành các công việc quan trọng để tránh hao tổn sức lực và kết quả không như mong muốn. Những việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 14/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 14/11/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 14/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 14/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, xây dựng, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa, cưới hỏi, mai táng và an táng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 14/11/2025

Sao tốt:

Thiên thành*: Tốt mọi công việc.

Ngũ phú*: Tốt mọi công việc.

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Hoàng ân*: Tốt mọi công việc.

Ngọc đường*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Kiếp sát*: Kỵ việc xuất hành, giá thú, an táng, xây dựng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 14/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 14/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 14/11/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành và cầu tài đều không thuận lợi, dễ gặp rủi ro. Có thể hao tài, mất của hoặc vướng vào kiện cáo, tranh chấp với phần bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 14/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 14/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 14/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.