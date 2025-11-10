Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 10/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 10/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 21/9/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Mùi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Quý Mùi - Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên rất xấu. Không nên thực hiện hay khởi sự các công việc lớn vì dễ gặp trở ngại, hao tổn công sức mà kết quả không như ý. Tuy nhiên, những việc nhỏ vẫn có thể tiến hành bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 10/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 10/11/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 10/11/2025 dương lịch rơi vào Thứ hai.

Việc nên và không nên làm ngày 10/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, mai táng, an táng, xuất hành đi xa, cầu tài lộc, động thổ, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 10/11/2025

Sao tốt:

U vi tinh: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Băng tiêu ngọa hãm: Xấu mọi công việc.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa.

Chu tước: Kỵ chuyển về nhà mới, khai trương.

Nguyệt hình: Xấu mọi công việc.

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo,cưới hỏi, an táng.

Tứ thời cô quả: Kỵ cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 10/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 10/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 10/11/2025

Ngày xuất hành:

Huyền vũ: Xuất hành thường gặp thị phi, cãi cọ hoặc chuyện không lành. Không nên đi xa hay bắt đầu công việc quan trọng trong ngày này để tránh điều xấu.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 10/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 10/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 10/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.