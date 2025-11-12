Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 12/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 12/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 23/9/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Dậu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Ất Dậu - Âm Kim khắc Âm Mộc: Là ngày Địa Chi khắc Thiên Can nên khá xấu, vận khí không thuận lợi. Tránh khởi sự những công việc quan trọng để tránh hao tổn công sức mà kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, các việc nhỏ vẫn có thể tiến hành bình thường.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 12/11/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 12/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 12/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng, tranh chấp, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa, cưới hỏi, mai táng, an táng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 12/11/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Kim đường*: Tốt mọi công việc

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Phủ đầu dát: Kỵ việc khởi tạo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 12/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 12/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi công việc.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 12/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long kiếp: Xuất hành thuận lợi ở cả bốn phương, tám hướng, mọi việc đều hanh thông và đạt kết quả như ý muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 12/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 12/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 12/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.