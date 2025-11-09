Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 9/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 9/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 20/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Nhâm Ngọ - Dương Thủy khắc Dương Hỏa: Là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên khá xấu. Mọi việc dễ gặp trở ngại, hao tổn công sức mà khó đạt kết quả như mong muốn. Tốt nhất không nên tiến hành các công việc lớn trong ngày này.

Xem lịch âm hôm nay ngày 9/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 9/11/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 9/11/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 9/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xuất hành đi xa, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, tế lễ, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, động thổ, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 9/11/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Cô thần: Xấu với cưới hỏi.

Sát chủ*: Xấu mọi công việc.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Không phòng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 9/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 9/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi công việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 9/11/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ túc: Không nên xuất hành hay thực hiện công việc quan trọng. Mọi việc dễ thất bại, mang điềm xấu và bất lợi trong mọi phương diện.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 9/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 9/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 9/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.