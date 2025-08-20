Lexus Cup 2025: Trải nghiệm đẳng cấp trong từng điểm chạm

(VTC News) -

Trong 2 ngày 14/8 đến 15/8, 40 khách hàng – những golfer xuất sắc vượt qua vòng loại 2 khu vực Nam - Bắc quy tụ về sân golf Laguna Lăng Cô để tham dự vòng chung kết Lexus Cup 2025. Giải đấu được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố, để tìm ra các giải nhất, nhì, ba mỗi bảng, cùng Best Gross, Ladies’ Champion, giải đồng đội, 5 giải kỹ thuật và đặc biệt là Hole-in-One – xe Lexus ES 250.

Khai mạc vòng chung kết Lexus Cup 2025.

Giải có sự góp mặt của Trương Chí Quân – golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Anh chia sẻ mối duyên với Lexus từ năm 2019 tại Lexus Challenge, nơi giúp anh mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm nay, thay vì thi đấu, Quân đồng hành cùng tham gia Lexus Cup 2025 với vai trò khách mời, giao lưu và truyền cảm hứng cho các golfer.

Không chỉ là giải đấu thể thao, Lexus Cup còn mang đậm tinh thần hiếu khách Omotenashi. Các golfer được chào đón bằng tiệc thân mật trong không gian mở ngay tại sân golf, và khép lại mùa giải bằng lễ trao giải sang trọng với nhạc jazz cùng ẩm thực tinh tế.

Tất cả đã tạo nên hành trình đẳng cấp, đúng với tinh thần mà Lexus hướng tới: “Sense the Moment” – trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc trong từng điểm chạm.