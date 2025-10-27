LetuinEdu Vietnam: Cầu nối tri thức Hàn - Việt tại Diễn đàn Số 2025

(VTC News) -

Doanh nghiệp tiên phong mang công nghệ giáo dục Hàn Quốc đến Việt Nam

Trước thềm Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, LetuinEdu - tổ chức đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc - công bố kế hoạch mở rộng hoạt động sang Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong chuyển đổi số, giáo dục và phát triển nhân lực bán dẫn, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực ASEAN.

Đội ngũ LetuinEdu - đơn vị đào tạo công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, tiên phong phổ cập tri thức STEM và kỹ năng công nghệ cao cho hơn 590.000 học viên.

Diễn đàn Số năm nay, do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức, quy tụ hàng chục doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực AI, công nghiệp số và giáo dục thông minh. Với chủ đề “Kết nối tương lai bằng trí tuệ nhân tạo”, sự kiện được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó LetuinEdu là một trong những đơn vị tiên phong mang đến giải pháp đào tạo công nghệ cao ứng dụng AI và Metaverse.

Thành lập năm 2014 tại Seoul, LetuinEdu đã hợp tác với 45 trường đại học, 170 chuyên gia công nghiệp và 30.000 học viên, trong đó có nhiều chương trình với Samsung Electronics. Với triết lý “Connecting Knowledge - Nurturing Global Tech Talent”, LetuinEdu hướng đến xây dựng cầu nối tri thức giữa Hàn Quốc và Việt Nam, mang công nghệ đào tạo tiên tiến phục vụ sự phát triển bền vững của khu vực.

Metaverse - tương lai đào tạo bán dẫn mà LetuinEdu mang đến Diễn đàn Số 2025

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, LetuinEdu sẽ giới thiệu Metaverse-based Semiconductor Training Solution - nền tảng đào tạo bán dẫn ứng dụng AR/VR/XR và AI tiên tiến. Đây là một trong những giải pháp nổi bật nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực EdTech.

Giải pháp cho phép người học mô phỏng toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn trong môi trường 3D chân thực, từ thao tác trên thiết bị, kiểm soát dây chuyền, đến xử lý sự cố kỹ thuật. Nhờ đó, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể triển khai đào tạo mà không cần đầu tư phòng sạch hay thiết bị hàng triệu USD.

Theo LetuinEdu, mô hình này giúp giảm 80% chi phí đào tạo, rút ngắn thời gian học gấp 4 lần và tăng gấp đôi năng lực thực hành so với phương pháp truyền thống. Công nghệ XR và AI tích hợp giúp đánh giá, phản hồi và chấm điểm tự động, mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hóa và an toàn tuyệt đối.

Không gian thực hành mô phỏng sản xuất bán dẫn tại Đại học Jeonbuk và trường Kỹ thuật Chuncheon - nơi LetuinEdu triển khai mô hình đào tạo kết hợp XR và AI.

Nền tảng đã được áp dụng tại các cơ sở đào tạo lớn ở Hàn Quốc như Korea Semiconductor Training Institute, Tech University of Korea, Sejong University, và SeoulTech, ghi nhận 95% học viên hài lòng. Sắp tới, LetuinEdu sẽ triển khai phiên bản thử nghiệm tại Letuin Vietnam Education Center (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác sâu hơn sau Diễn đàn.

Việt Nam - trung tâm chiến lược của LetuinEdu tại ASEAN

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Kim Yong Tae, Giám đốc Letuin Vietnam, cho biết: “Việt Nam là điểm hội tụ của tiềm năng công nghệ và nguồn nhân lực trẻ. Trong 5 năm tới, Việt Nam có thể trở thành trung tâm đào tạo bán dẫn của khu vực, nơi tri thức và công nghệ được kết nối không biên giới.”

Bộ giáo trình chuyên ngành bán dẫn do LetuinEdu biên soạn, trong đó có phiên bản tiếng Việt “Hiểu về công đoạn chế tạo bán dẫn” - tài liệu chuẩn hóa tri thức cho kỹ sư và sinh viên Việt Nam.

Theo ông Kim, LetuinEdu lựa chọn Việt Nam vì quốc gia này đang được Chính phủ Hàn Quốc xác định là đối tác chiến lược trong đào tạo nhân lực công nghiệp. Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý Việt Nam, cùng phát triển chương trình chứng chỉ bán dẫn quốc tế song ngữ Việt - Hàn.

Sự hiện diện của LetuinEdu tại Diễn đàn không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn thể hiện cam kết hợp tác công nghệ - giáo dục bền vững giữa hai quốc gia. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhân lực công nghệ cao, nơi AI và thực tế ảo phục vụ con người, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận chuẩn đào tạo quốc tế.

Với tầm nhìn “AI vì con người - không ai bị bỏ lại phía sau vì rào cản tri thức”, LetuinEdu đặt mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình kiến tạo thế hệ kỹ sư công nghệ mới, góp phần đưa Việt Nam trở thành trụ cột của mạng lưới đào tạo bán dẫn ASEAN.