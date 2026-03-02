Israel tiêu diệt lãnh đạo tình báo Hezbollah, tấn công trên khắp Lebanon

(VTC News) -

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố video về chiến dịch không kích nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon, khiến Hussein Makled, người đứng đầu trụ sở tình báo của phong trào Hezbollah thiệt mạng.

Theo thông báo từ quân đội Israel, cuộc tấn công được thực hiện trong đêm bằng đòn đánh chính xác cao nhằm vào mục tiêu cụ thể tại Beirut. Israel khẳng định Hussein Makled đã bị tiêu diệt tại hiện trường và mô tả đây là một trong những nhân vật chủ chốt phụ trách hoạt động tình báo của Hezbollah.

Hiện phía Hezbollah chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin này.

Bên cạnh đó, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 18 thị trấn và làng mạc tại Lebanon, cho rằng các khu vực này đang bị lực lượng Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon. (Nguồn: AP)

Động thái diễn ra sau khi Israel ném bom các vùng ngoại ô thủ đô Beirut cùng nhiều khu vực ở miền nam Lebanon, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel trong đêm trước đó. Nhóm này tuyên bố hành động tấn công là nhằm trả đũa vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Theo hãng tin Al Mayadeen của Lebanon, các cuộc không kích do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhằm vào Hezbollah đã khiến khoảng 180 dân thường thương vong.

Dẫn số liệu từ Bộ Y tế Lebanon, Al Mayadeen cho biết các đợt tấn công của Israel vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut và miền nam Lebanon đã làm 31 người thiệt mạng và 149 người khác bị thương.

Rạng sáng thứ Hai, Hezbollah phóng 6 quả đạn về phía miền Bắc Israel, kích động Israel tiến hành loạt không kích dữ dội trả đũa nhằm vào Beirut và khu vực miền Nam Lebanon.

Israel nhiều lần không kích các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực năm 2024, cáo buộc lực lượng do Iran hậu thuẫn vi phạm thỏa thuận bằng việc tái tổ chức và tái vũ trang.