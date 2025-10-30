Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án Nhân dân'

(VTC News) -

Sáng 30/10, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án Nhân dân”.

Lễ tổng kết, trao giải là sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tòa án Nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025).

Sự kiện còn là dịp để tôn vinh trí tuệ, tinh thần học tập, nghiên cứu và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án; đồng thời khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi trong đời sống xã hội, khi đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo thí sinh thuộc nhiều lĩnh vực, tầng lớp khác nhau.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Tiến trao giải Nhất cho thí sinh.

Cuộc thi trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Tòa án Nhân dân, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với nền tư pháp nhân văn, liêm chính và vì công lý.

Phát động ngày 2/8/2025, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án Nhân dân” được tổ chức với quy mô toàn quốc, trên nền tảng thi trực tuyến hiện đại, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong ra đề, chấm điểm và quản lý dữ liệu, thể hiện bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành Tòa án.

Với hình thức thi gồm trắc nghiệm, tự luận và tình huống, cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khuyến khích thí sinh vận dụng hiểu biết, tư duy phản biện và khả năng trình bày sáng tạo, qua đó tạo nên một phong trào học tập, nghiên cứu lịch sử ngành sôi nổi, sâu rộng trong toàn xã hội.

Trải qua hai tuần thi từ ngày 11/8 đến ngày 25/8, có 15.000 lượt thí sinh tham gia làm bài thi.

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao 11 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các cá nhân tiêu biểu nhất; đồng thời trao 5 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai cuộc thi tại cơ sở.