Lê Anh Dũng, Minh Chuyên kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc mùa thu

(VTC News) -

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa ra mắt album Nếu…, tuyển tập 8 ca khúc trữ tình, tự sự, mang đến cho khán giả không gian âm nhạc lãng mạn, sâu lắng và đậm chất cảm xúc giữa mùa thu Hà Nội.

Album do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSƯT Hoàng Tùng biên tập, bảo đảm chất lượng nghệ thuật từ khâu hòa âm đến sản xuất. Vẫn trung thành với thế mạnh trữ tình của mình, Nguyễn Thành Trung khai thác những giai điệu mộc mạc, tự sự, chạm đến những rung cảm tinh tế nhất của người nghe.

Ca sĩ Lê Anh Dũng thể hiện ca khúc "Dại vì yêu" mở đầu album.

Tuyển tập gồm 8 ca khúc: Dại vì yêu (Lê Anh Dũng), Ký ức buồn (Tô Ngọc Hà), Xa bạn (Trọng Hải), Đừng đợi em về (Đinh Trang), Ngọt ngào khi yêu (NSƯT Hoàng Tùng), Yêu là chi ngoại ơi (Hà Quỳnh Như), Em thật buồn ngày bão (Khánh Thy) và Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình (Minh Chuyên).

Điểm nhấn là màu sắc dân gian và bolero với sự góp mặt của giọng hát thuộc dòng nhạc bolero như Trọng Hải - từng đoạt giải Thần tượng Bolero 2019 với ca khúc Xa bạn tạo nên sự gần gũi, truyền cảm.

Giọng ca trẻ Hà Quỳnh Như (sinh năm 2004, từng giành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018) mang màu sắc dân gian vào album, làm cho câu chuyện âm nhạc thêm phần mộc mạc và chân thật.

Cùng với đó là hơi thở nhạc nhẹ hiện đại trong sự góp mặt của các ca sĩ dòng nhạc nhẹ như Minh Chuyên và Khánh Thy mang đến sự tinh tế, hiện đại trong cách xử lý ca khúc, giúp các tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tiếp cận được với khán giả trẻ hơn.

NSƯT Hoàng Tùng, phụ trách khâu biên tập của album cho biết “Nếu…” cho thấy sức sáng tạo của nhạc sĩ với những góc nhìn mới mẻ về tình yêu và cuộc sống.

Ca sĩ Minh Chuyên góp giọng với ca khúc "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình".

Theo NSƯT Hoàng Tùng, việc biên tập album không chỉ là sắp xếp bài hát mà còn là tạo nên tổng thể hài hòa giữa các phong cách âm nhạc. “Chúng tôi muốn mỗi gam màu – từ sự sang trọng của thính phòng đến chất mộc của dân gian hay nỗi da diết của bolero – đều hòa quyện với nhau, cùng kể câu chuyện chung về tình yêu”.

Với Nguyễn Thành Trung, âm nhạc luôn là cách để anh trò chuyện cùng cuộc sống. Anh chia sẻ: “Album Nếu… là kết tinh của niềm đam mê và sự nghiêm túc của tôi với âm nhạc. Tôi mong những giai điệu này có thể chạm đến trái tim khán giả – những người đang yêu, đã yêu hay đang nhớ về một tình yêu trong tiết thu Hà Nội.”

“Nếu…” là CD thứ năm trong sự nghiệp của Nguyễn Thành Trung, đánh dấu cột mốc cho hành trình bền bỉ của người nhạc sĩ luôn tìm tòi, đổi mới để mỗi bản nhạc lại mang một hơi thở khác, quen thuộc mà vẫn khiến người nghe rung động.