Minh Chuyên trở lại với ballad mới, lay động nỗi cô đơn mùa Thu

Sự trở lại của Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 Minh Chuyên với ca khúc Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình cùng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chạm tới cảm xúc người nghe.

Ở ca khúc này, Minh Chuyên một lần nữa khẳng định chất giọng trữ tình đầy nội lực. Ca khúc ballad hiện đại với giai điệu uyển chuyển, ca từ giản dị mà gợi cảm, khắc họa nỗi buồn tình yêu của một cô gái.

Ca sĩ Minh Chuyên - Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010.

Dù có những lời hứa hẹn, nhân vật trữ tình vẫn lặng lẽ ngồi một mình dưới gốc cây, để câu hỏi day dứt “Nếu cô đơn, sao em lại cô đơn một mình?” lặp lại như một điệp khúc không lời giải. Hình ảnh cây, hoa, ánh sáng hòa cùng tiết tấu chậm dần, vẽ nên bức tranh vừa đẹp, vừa buồn, vừa thấm đẫm sự dằn vặt.

Bằng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Minh Chuyên truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm và nhận ra cô đơn là cảm thức chung của tình yêu: nỗi buồn trở nên nặng nề gấp bội khi phải đối diện một mình.

Ca khúc "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" do Minh Chuyên thể hiện.

Đây cũng là lần hợp tác thứ tư giữa cô và Nguyễn Thành Trung, sau các ca khúc Ngày thường, Ngày trước sau anh và Mong manh. Đặc biệt, Dương Đức Thụy khoác lên ca khúc diện mạo mới bằng hợp âm jazz-ballad man mác, gần với phong cách Âu – Mỹ, khác biệt với chất pop-ballad quen thuộc của Nguyễn Thành Trung.

Nếu ca khúc đầu là tiếng lòng riêng tư, thì Xa bạn lại đưa người nghe đến miền cảm xúc hoài niệm về tình bạn. Được Á quân Thần tượng Bolero 2019 Trọng Hải thể hiện, bài hát khai thác chủ đề ít thấy trong dòng nhạc bolero: tình bạn trong sáng, bền chặt nhưng nhiều khi bị khoảng cách chia lìa.

Với giọng hát được rèn giũa từ sự dìu dắt của ca sĩ Quang Lê, Trọng Hải chọn thử sức với sáng tác mới thay vì gắn bó với những bản bolero quen thuộc, thể hiện mong muốn làm giàu thêm cho dòng nhạc này.

Ca sĩ Trọng Hải.

Xa bạn mang tiết tấu bolero chậm rãi, đều đặn, như nhịp lòng ngân vang nỗi nhớ. Lời ca giản dị, gần gũi như lời thủ thỉ, gợi lên những kỷ niệm vui buồn và khoảng trống khi bạn bè xa cách. Phối khí mang hơi hướng bán cổ điển, vừa khơi gợi nỗi nhớ, vừa gieo hy vọng. Trong nỗi cô đơn, ký ức về bạn bè trở thành điểm tựa tinh thần, nâng tình bạn lên thành giá trị nhân văn sâu sắc.

Hai ca khúc mới khẳng định sự linh hoạt của Nguyễn Thành Trung trong ngôn ngữ âm nhạc. Từ jazz-ballad hiện đại đến bolero truyền thống, anh cùng cộng sự Dương Đức Thụy tạo nên hai thế giới âm nhạc đối lập nhưng chung điểm: lay động cảm xúc người nghe và để lại dư âm lắng đọng, nhân văn.