LĐBĐ Malaysia bị yêu cầu minh bạch tài chính sau bê bối nhập tịch cầu thủ

(VTC News) -

"Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không thể kéo dài thêm tình trạng này. Chúng tôi đang chờ báo cáo của Ủy ban độc lập điều tra về vấn đề nhập tịch. Các vấn đề này sẽ được trình lên nội các để xem xét. Mọi việc cần phải minh bạch vì có liên quan đến tiền công quỹ", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - bà Hannah Yeoh trả lời trước công chúng.

Ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia trình làng một loạt cầu thủ nhập tịch. Với lực lượng vượt trội, đội bóng này không mấy khó khăn để đánh bại thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik với tỉ số 4-0.

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu vì bê bối gian lận.

Tuy nhiên, ngay sau đó tranh cãi nổ ra khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận được thông tin về việc 7 cầu thủ gian lận giấy tờ nhập tịch. Nhóm này bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo New Strait Times, các nhà tài trợ ngày càng cẩn trọng hơn sau rất nhiều tranh cãi xuất hiện từ vụ bê bối của FAM liên quan đến cầu thủ nhập tịch, một loạt vấn đề thiếu rõ rãng về tài chính và tình trạng chậm lương của nhiều đội bóng. Khi thành tích đội tuyển quốc gia sa sút, người hâm mộ càng giận dữ hơn.

Bà Hannah Yeoh cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia phải khẩn trương thúc đẩy các cải cách nếu muốn duy trì nguồn tài trợ của chính phủ và giành lại niềm tin của các doanh nghiệp. Vị quan chức này cho biết chính phủ sẽ không bỏ rơi FAM vì cầu thủ, câu lạc bộ vẫn gắn với hệ sinh thái bóng đá quốc gia.

Nhưng bà Yeoh cũng thẳng thắn: "Nếu FAM muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tài trợ và bảo trợ của chính phủ, ban lãnh đạo của họ phải thay đổi. Đó là thực tế mà họ không thể trốn tránh.

Bây giờ, FAM phải tổ chức các cuộc thảo luận về quản trị và cho thấy họ dự định cải thiện như thế nào để lấy lại niềm tin của các nhà tài trợ. Nội các rất coi trọng việc quản trị minh bạch và liêm chính vì điều này liên quan đến tiền công quỹ".