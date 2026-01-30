Lấy hiệu quả làm thước đo để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV vào cuộc sống

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lại nhiều dấu ấn quan trọng cả về tư duy phát triển, phương thức tổ chức thực hiện cũng như công tác nhân sự.

Từng là Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp trong 3 khóa VIII, IX, X, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã có những phân tích sâu sắc về các điểm mới nổi bật, mức độ thành công và kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đánh giá Đại hội XIV có rất nhiều điểm nhấn quan trọng, song nổi bật nhất chính là sự kiên định con đường đổi mới và phát triển, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc quan trọng, thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. (Ảnh: TTXVN)

“Điểm nhấn lớn của Đại hội lần này là không dừng lại ở việc xác định mục tiêu, mà đã làm rõ chương trình hành động, cách thức tổ chức thực hiện các mục tiêu đó một cách đồng bộ, từ Trung ương đến cơ sở”, Thượng tướng nhấn mạnh.

Ông cho rằng tinh thần xuyên suốt của Đại hội là yêu cầu nói đi đôi với làm, nói ít nhưng làm nhiều, lấy kết quả thực chất làm thước đo, mục tiêu cao nhất là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội khi nhấn mạnh: “Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, có đạo đức cách mạng, có tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn nghèo".



“Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức, mà còn là mệnh lệnh chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao tinh thần này.

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, một điểm mới rất quan trọng khác của Đại hội XIV là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển được thể hiện trong các văn kiện.

Đại hội đã xác định rõ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng; phát triển xanh, bền vững, hiệu quả là yêu cầu xuyên suốt; kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc; đồng thời hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng suất lao động được coi là thước đo chất lượng tăng trưởng.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Minh Quang)

Tuy nhiên, tướng Hiệu cũng thẳng thắn nhìn nhận: trên thực tế, nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn nếu khâu thực thi chậm, kém hiệu quả hoặc bị lệch chuẩn thì vẫn có nguy cơ “nằm trên giấy”. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất sau Đại hội chính là hiện thực hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể, khả thi, có kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng Đại hội XIV đã kế thừa và phát huy những tinh hoa, thành công của các kỳ Đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XIII, đồng thời vận dụng sáng tạo vào bối cảnh mới, tạo nên sự thống nhất cao về tư duy và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cùng với đó, ông bày tỏ mong muốn Trung ương cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể, đồng bộ để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Nghị quyết rất tốt, Đại hội rất thành công, vấn đề còn lại và cũng là vấn đề khó nhất hiện nay chính là khâu tổ chức thực hiện”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ khắc phục căn bản những hạn chế trong thực thi nghị quyết, bằng cách lượng hóa mục tiêu theo từng tháng, từng quý, từng năm, thường xuyên sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả thực chất.

Theo ông, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc cụ thể.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội kỹ lưỡng, bài bản

Đánh giá về công tác chuẩn bị Đại hội XIV, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng đây là một trong những điểm rất đáng ghi nhận.

"Công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, bài bản, lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các nhà khoa học, lão thành cách mạng từ Trung ương đến địa phương. Trí tuệ tập thể đó đã được chắt lọc, lựa chọn và thể hiện rất cô đọng, khoa học trong các văn kiện Đại hội”, ông nói.

Từ các tham luận tại Đại hội, nhiều vấn đề lớn, quan trọng tiếp tục được làm rõ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đây chính là tiền đề quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống.

Về công tác nhân sự, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị và lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Theo ông, ngay từ giữa nhiệm kỳ XIII, Trung ương đã chủ động tính toán, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các nhân tố, qua nhiều vòng sàng lọc chặt chẽ, dưới sự giám sát của các tổ chức Đảng và nhân dân.

“Kết quả công tác nhân sự lần này thể hiện sự kế thừa, ổn định và phát triển, hạn chế được những bất cập của các nhiệm kỳ trước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân”, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.

Với 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bày tỏ kỳ vọng mỗi đồng chí sẽ kiên định đường lối đổi mới, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo nên sự thống nhất hành động cao trong toàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông cho rằng vai trò của các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại địa phương là đặc biệt quan trọng, các ủy viên cần phát huy tính tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục tư duy trông chờ, ỷ lại, loại bỏ cơ chế “xin - cho”, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tin tưởng Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy của tất cả các nước; thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng “bốn không”, giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đối thoại.

“Có niềm tin của nhân dân là có tất cả. Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và hành động quyết liệt, tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh.