  • Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng

23/01/2026 15:16:00 +07:00
Google News
(VTC News) -

Chiều 23/1, sau 5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc.

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc.

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ông Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng - 5
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Nhóm phóng viên (Ảnh: TTXVN)

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn