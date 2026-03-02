Đầu xuân miền Bắc nắng 34°C, thời tiết oi bức như giữa hè

(VTC News) -

Những ngày đầu xuân 2026, thời tiết tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc trở nên oi bức như mùa hè. Khu vực Tây Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt phổ biến 31-34°C, có nơi tiệm cận ngưỡng nắng nóng trên 34°C.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ mặc dù thấp hơn nhưng cũng dao động mức cao, khoảng 27-30°C, có nơi trên 30°C, độ ẩm không khí giảm, tình trạng nồm ẩm cũng được cải thiện rõ rệt.

Đầu xuân, thời tiết Hà Nội nắng nóng như mùa hè. (Ảnh: Minh Quang)

Trưa 2/3, thời tiết Hà Nội ghi nhận sự thay đổi rõ rệt so với những ngày cuối tháng 2 còn se lạnh. Theo thiết bị đo nhiệt độ, vào lúc 12h, nhiệt độ khu vực này lên tới 29°C, không khí oi bức như mùa hè.

Thời tiết oi bức khiến không khí mùa xuân trở nên khác lạ, nhiều người chuyển sang mặc áo ngắn tay, các gia đình phải sử dụng quạt để chống nóng vào buổi trưa. Nhiệt độ trong hôm nay ở Hà Nội dự báo dao động 28-30°C, có nơi trên 30°C.

Từ đêm nay, khối không khí lạnh bắt đầu tác dộng đến nước ta gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ và Thanh Hoá chuyển rét từ ngày mai 3/3, chủ yếu vào đêm và sáng, rét diện rộng trong cả ngày tập trung ở vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ.

Trưa nay nhiệt độ Hà Nội tăng lên 29°C, nhiều người mặc áo ngắn tay, áo chống nắng khi ra đường. (Ảnh: Minh Quang)

Dự báo thời tiết trong tháng 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, nắng nóng khả năng tiếp tục xảy ra tại miền Đông Nam Bộ, từ cuối tháng có thể mở rộng xuống miền Tây Nam Bộ.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía đông, hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung trong nửa đầu tháng, chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tiếp tục xảy ra tại các tỉnh ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nguy cơ gây nồm ẩm. Bên cạnh mưa phùn, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Sang tháng 4, nắng nóng xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang cao nguyên Trung Bộ, kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Sau đó, nắng nóng ở khu vực suy giảm và thu hẹp dần.

Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ từ khoảng nửa cuối tháng 3. Đến nửa đầu tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện và mở rộng dần ra trên khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ nửa cuối tháng 4, các đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.