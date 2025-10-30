Mới nhất
Lắp điện mặt trời mái nhà: Thủ tục đơn giản, quyền lợi lớn
Thị trường
Thứ Năm, 30/10/2025 21:56:25 +07:00
(VTC News) -
Lắp điện mặt trời mái nhà, người dân chỉ cần đăng ký, thông báo đơn giản vừa đảm bảo an toàn, vừa hưởng trọn quyền lợi từ nguồn năng lượng xanh.
Cao Lý
EVN
Phương án giá điện mới của EVN
Điện mặt trời
nhà máy điện mặt trời
hệ thống điện mặt trời
