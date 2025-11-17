Lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

(VTC News) -

Dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến có nhiều điểm đáng chú ý.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề xuất với các dự án phát triển nguồn điện tự sản xuất - tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và công suất dưới 100 kW nếu không gửi thông báo theo quy định hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng sẽ bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp nếu tiếp tục tái phạm sau 10 ngày kể từ ngày bị xử phạt, người dân, tổ chức lắp đặt sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với hệ thống dưới 20 kW; 2-3 triệu đồng đối với hệ thống trên 20 kW đến dưới 100 kW.

Lắp đặt nguồn điện tự sản - tự tiêu dưới 100kW nối với hệ thống điện quốc gia nhưng không thông báo có thể bị phạt tới 3 triệu, trên 100kW bị phạt tới 20 triệu.

Đặc biệt, với dự án có công suất từ 100 kW trở lên, chế tài nghiêm khắc hơn với mức phạt 10-20 triệu đồng. Cụ thể, các hành vi bao gồm không thực hiện việc gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; vận hành khi chưa có Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện; không phối hợp với đơn vị điện lực về đấu nối kỹ thuật; không thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền; mua bán điện với đối tượng không đúng đối tượng hoặc vượt tỷ lệ cho phép; không tuân thủ lệnh điều độ, gây nguy cơ mất an toàn người và thiết bị.

Ngoài phạt tiền, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; buộc tháo dỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời mái nhà nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng; buộc thực hiện đúng các cam kết điều kiện đầu tư theo thời hạn đã phê duyệt. Trong trường hợp không thực hiện tháo dỡ hoặc cố tình kéo dài thời gian hoàn thành tháo dỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời khi cơ quan chức năng yêu cầu, mức phạt lên tới 80-100 triệu đồng.

Trước đó, trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 57/2025 quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định 58/2025 về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới, Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh quy trình thủ tục khi người dân lắp điện mặt trời mái nhà.

Trường hợp không đấu nối với hệ thống điện quốc gia, các cá nhân, tổ chức chỉ cần thông báo tới UBND cấp xã để địa phương ghi nhận.

Trường hợp có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (kể cả chỉ tự tiêu, không bán điện dư) vẫn phải gửi thông báo qua UBND cấp xã, sau đó UBND xã sẽ chuyển tiếp cho đơn vị điện lực để phối hợp theo dõi, điều độ khi cần.