Vì sao lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo cho cơ quan chức năng?

Điện mặt trời mái nhà giúp tiết kiệm điện, nhưng để hệ thống được hòa lưới an toàn, người dân cần thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo với cơ quan chức năng.

