Lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh, thầy hiệu trưởng ở Trung Quốc bị bắt

(VTC News) -

Vụ bê bối xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng này gây chấn động dư luận Trung Quốc. Một trường mầm non công lập ở quận Liêm Khê, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây bị phát hiện có camera quay lén bí mật trong phòng vệ sinh. Sự việc được một blogger có tên "Bóng tối không biết nói dối" phanh phui cách đây không lâu.

Cảnh sát cho biết, sau khi nhận được tin báo, họ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thu thập bằng chứng và tháo dỡ thiết bị quay lén. Quá trình điều tra xác định nghi phạm là người đàn ông họ Thiệu, 32 tuổi.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi nhân viên Cục Giáo dục và Thể thao quận Liêm Khê, thành phố Cửu Giang xác nhận rằng Thiệu chính là Thiệu Chấn Vũ, hiệu trưởng của trường mầm non này. Đây là hành vi cá nhân của hiệu trưởng. Hiện tại, Thiệu bị cơ quan cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Camera quay lén được lắp đặt trong phòng vệ sinh của một trường mầm non thuộc tỉnh Giang Tây.

Trước đó, blogger "Bóng tối không biết nói dối" nhận được thông tin từ một cư dân mạng về việc camera quay lén được lắp đặt trong nhà vệ sinh của trường mầm non nên cùng nhóm của mình đến trường để xác minh. Một thành viên trong nhóm giả làm phụ huynh đến tham quan và tìm ra nhà vệ sinh có lắp thiết bị quay lén trong phòng tư vấn sức khỏe tâm lý. Camera quay lén dạng lỗ kim được giấu dưới van xả nước của bồn rửa mặt, hướng thẳng vào bồn cầu.

Nhóm blogger này cho biết, camera lỗ kim có đường kính khoảng 3 cm, được dán băng dính vào van xả nước và ống nước. Camera được kết nối với dây điện, cũng được che giấu bằng băng dính dán vào gạch, nối với hộp cấp điện cách đó một mét.

Sau khi phát hiện ra camera quay lén, nhóm blogger ngay lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã bị nhân viên nhà trường cản trở, dẫn đến tranh cãi và xung đột.

Một giáo viên trong trường sau đó cũng cho biết, phòng tư vấn sức khỏe tâm lý nằm ở tầng một của trường, được sử dụng để quan sát trẻ khi các em không khỏe.

Trường mầm non này nằm trong một khu dân cư, thành lập năm 2010 và từng dành cách danh hiệu "Trường mầm non mẫu mực của quận Liêm Khê," "Trường mầm non mẫu mực cấp thành phố Cửu Giang", "Trường mầm non mẫu mực cấp tỉnh Giang Tây" và "Vườn thực nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Giang Tây". Trường đã chuyển từ tư thục sang công lập vài năm trước do đạt nhiều thành tích tốt.

Nhân viên Cục Giáo dục và Thể thao địa phương xác nhận, hiệu trưởng Thiệu Chấn Vũ vào làm việc ở trường này thông qua hình thức tuyển dụng thông thường. Anh ta đã công tác tại trường nhiều năm mà không có bất kỳ vấn đề gì.

Bê bối này gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn và quyền riêng tư của trẻ em tại các cơ sở giáo dục. Dư luận đang tạo sức ép để hiệu trưởng Thiệu bị xử lý nghiêm khắc nhất. Vụ việc được xem là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan quản lý về sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát và giám sát các trường học, đặc biệt là trong bối cảnh các thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi và dễ dàng tiếp cận như hiện nay.