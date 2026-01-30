Iran dọa sẽ tấn công căn cứ và tàu sân bay Mỹ nếu bị tấn công

(VTC News) -

Hôm 29/1, phát ngôn viên quân đội Iran cảnh báo phản ứng của Tehran đối với hành động của Mỹ sẽ không bị giới hạn như hồi tháng 6 năm ngoái khi máy bay và tên lửa Mỹ tham gia cuộc không chiến ngắn ngủi của Israel chống lại Iran. Thay vào đó, lần này Iran sẽ đưa ra phản ứng "ngay lập tức".

Người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Mohammad Akraminia cho rằng tàu sân bay của Mỹ có "những điểm yếu nghiêm trọng" và nhiều căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung của chúng tôi".

Tàu sân bay Mỹ áp sát Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

"Nếu người Mỹ mắc phải sai lầm như vậy, chắc chắn nó sẽ không diễn ra theo cách mà ông Trump tưởng tượng - thực hiện chiến dịch nhanh chóng và vài tiếng sau đó đăng bài viết tuyên bố chiến dịch tấn công đã kết thúc", ông Akraminia nhấn mạnh.

AFP dẫn lời quan chức quân sự khác đưa tin nỗi lo sợ về cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là "rất rõ ràng". "Cuộc tấn công sẽ đẩy khu vực vào hỗn loạn, gây tổn hại cho nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà còn ở Mỹ và khiến giá dầu, khí đốt tăng vọt", quan chức này cho hay.

Chưa dừng lại ở đó, truyền hình Press TV của Iran xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực eo Hormouz từ ngày 1 - 2/2.

Trước đó, Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al - Thani và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng có cuộc điện đàm để thảo luận về "những nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng và thiết lập ổn định", theo hãng thông tấn Qatar (QNA) đưa tin.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) gia tăng áp lực bằng cách chỉ định IRGC là "tổ chức khủng bố".

Trong khi đó, Iran chỉ trích "hành động phi lý, vô trách nhiệm và đầy ác ý của Liên minh châu Âu", cáo buộc khối này hành động vì "sự phục tùng" đối với kẻ thù không đội trời chung của Tehran là Mỹ và Israel.