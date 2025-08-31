Lãnh đạo Thanh Hóa chỉ đạo đưa điện thoại vệ tinh về các xã bị lũ cô lập

(VTC News) -

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, lũ quét, lũ ống có sức tàn phá rất mạnh và bất ngờ. Nhiều nơi bị cô lập, do mưa lớn, đường giao thông bị sạt lở, đường điện, cáp quang bị đứt gãy nên không thể tiếp cận hiện trường, lãnh đạo các xã không thể liên lạc.

Có nơi, như xã Yên Nhân (Thanh Hoá) vừa qua, lực lượng chức năng phải cử người gùi hàng chục tấn hàng cứu trợ đi đường rừng hơn 10km để chuyển lương thực đến cho người dân đang đi sơ tán.

Ông Mai Xuân Liêm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - chỉ đạo khắc phục bão lụt tại xã Yên Nhân.

Để tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo đơn vị chức năng của tỉnh phân bổ lại số lượng điện thoại vệ tinh cho các xã miền núi.

“Thanh Hóa trang bị khoảng hơn 50 điện thoại vệ tinh và chúng tôi sẽ phải phân bổ lại, chuyển cho các xã miền núi để đề phòng tình huống khẩn cấp. Thanh Hóa là địa phường thường xuyên hứng chịu các cơn bão nên việc có điện thoại vệ tinh là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ có những thay đổi, tích trữ số lượng lớn lương thực cho các xã để khi đưa người dân đi sơ tán có thể sử dụng ngay trong nhiều ngày trước khi có hàng cứu trợ chuyển đến”, ông Liêm nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Nhân, đến ngày 31/8, ở địa phương này vẫn còn 2 thôn bị cô lập do nước lũ, sạt lở đất. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), những trận lũ quét liên tục đổ xuống khiến hàng trăm gia đình mất nhà, thiệt hại tài sản nặng nề. Hàng chục ngôi nhà ở Yên Nhân bị lũ cuốn, hàng nghìn người phải sơ tán.

Trong đợt mưa bão số 5 vừa qua, xã Yên Nhân (Thanh Hóa) bị cô lập nhiều ngày do lũ quét nhưng không thể liên lạc ra bên ngoài.

“Khi lũ quét xuất hiện, toàn xã mất điện, các thôn bị chia cắt bởi nước lũ và sạt lở đất, điện thoại mất sóng, tình hình rất nguy cấp nhưng chúng tôi không thể liên lạc, báo cáo tình hình với lãnh đạo tỉnh”, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Nhân nhớ lại.

Không chỉ tại xã Yên Nhân mà các địa phương khác như xã Bát Mọt, Xuân Chinh trong đợt lũ vừa qua cũng bị cô lập, gián đoạn liên lạc với bên ngoại. Đến ngày 30/8, xã Bát Mọt mới có thể liên lạc với các ngành chức năng của tỉnh để hỗ trợ lương thực cho người dân.