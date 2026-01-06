Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của Nhân dân, cử tri và bạn bè quốc tế về vị trí, vai trò và quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam; nâng cao vị thế hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy trách nhiệm và lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.