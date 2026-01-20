Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN).
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc - Trưởng Đoàn Thư ký thông báo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tại phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu khối Công an và Quân đội tại phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
