Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam 'mất tích': Sở VHTT TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

“Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM có văn bản gửi Liên đoàn võ thuật tổng hợp TP.HCM về những thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo như truyền thông đã đưa tin. Ông Lưu Tú bảo hiện tại cũng đang là Chủ tịch Liên đoàn boxing Việt Nam. Chúng tôi sẽ chờ đợi câu trả lời để có thông tin chính thống đến mọi người”, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết.

Ngày 4/9, nhiều trang tin nhắc đến việc ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF), Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp TP.HCM vắng mặt nhiều tháng qua. Tháng 3/2025, ông Bảo sang Mỹ giải quyết công việc cá nhân. Kể từ đó đến nay, vị này mất liên lạc và thường xuyên vắng mặt ở các hoạt động, giải đấu võ thuật trong nước.

Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt nhiều tháng qua.

Nửa năm qua, ông Duy Hùng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VBF điều hành nhiều công việc liên quan. Các giải đấu lớn của boxing Việt Nam vẫn diễn ra đúng kế hoạch, như: Giải quyền Anh các đội mạnh toàn quốc (tháng 4/2025); Giải vô địch quyền Anh trẻ toàn quốc (tháng 7/2025).

Theo thông tin từ Sở Văn Hóa - Thể thao TP.HCM, Liên đoàn MMA TP.HCM sẽ phải báo cáo sự việc bằng văn bản trước ngày 5/9. Sau đó, Sở Văn Hóa - Thể thao TP.HCM sẽ báo cáo Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Ông Lưu Tú Bảo đang là Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023 - 2028), Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022 - 2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC).

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết cơ quan này mới nắm được thông tin qua truyền thông và chưa có xác minh chính thức. Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) họp khẩn ngay chiều nay (4/9) để làm rõ các thông tin và báo cáo.