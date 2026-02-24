Lần đầu tiên toàn hệ thống chính trị 'chung một đường truyền'

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Bộ KH&CN, năm 2025, Cục Bưu điện Trung ương đã hoàn thành mở rộng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên phạm vi toàn quốc, kết nối đồng bộ các khối trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp cơ sở. Lần đầu tiên, một hạ tầng truyền dẫn thống nhất, an toàn, dùng chung được hình thành, bảo đảm thông suốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong môi trường số.

Một hạ tầng đặc thù chưa từng có

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) quốc gia đã xác định phát triển hạ tầng số là một trong những nội dung trọng tâm, đột phá để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên số.

Trong đó, hạ tầng truyền dẫn an toàn, tin cậy, dùng chung cho toàn hệ thống chính trị giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Triển khai nhiệm vụ quan trọng này, tại hội nghị triển khai chương trình công tác 2026 của Khối Bưu chính Viễn thông - Bộ KH&CN mới đây, ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương cho biết, thực tiễn triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) trong năm 2025 cho thấy, để xây dựng thành công một hạ tầng số đặc biệt ở quy mô toàn quốc, cần có cách tiếp cận và phương thức tổ chức thực hiện phù hợp, bên cạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Hồng Thắng cho biết, đây là lần đầu tiên, toàn bộ các khối trong hệ thống chính trị được kết nối trên một hạ tầng truyền dẫn thống nhất, an toàn, dùng chung từ Trung ương đến cấp cơ sở. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Việc triển khai Mạng TSLCD trong năm 2025 theo các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, đặc biệt là nhiệm vụ tại Đề án 204 về CĐS trong các cơ quan Đảng và các Kết luận của Ban Chỉ đạo (Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025, Công văn số 07-CV/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025) đã đặt ra những yêu cầu mang tính đặc thù, chưa từng có, chủ yếu trên các phương diện:

Thứ nhất là quy mô triển khai rất lớn, phải kết nối đồng thời toàn bộ các khối trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến 3.319 đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan dân cử trên phạm vi cả nước.

Thứ hai là yêu cầu tiến độ gấp. Các hạng mục phải hoàn thành trong thời gian ngắn, đặc biệt là khối cơ quan Đảng phải hoàn thành chỉ trong 45 ngày để đảm bảo thông suốt phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành ngay khi sáp nhập từ 1/7/2025.

Thứ ba, yêu cầu an toàn, bảo mật ở mức cao nhất, phải phục vụ trực tiếp việc gửi, nhận và xử lý văn bản, dữ liệu mật, tối mật, gắn liền với công tác chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, nguồn lực và thủ tục hạn chế, đặc biệt là thủ tục đầu tư công, mua sắm tập trung theo đúng quy định thường kéo dài, khó đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh, đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.

Cách tiếp cận và cách làm mới

Từ yêu cầu thực tiễn trên, ông Nguyễn Hồng Thắng cho hay, Cục Bưu điện Trung ương xác định phải đổi mới căn bản cách tiếp cận và phương thức tổ chức thực hiện. Đồng thời, không được làm suy giảm tính "đặc biệt" của hạ tầng số phục vụ Đảng, Nhà nước.

Cục Bưu điện Trung ương cũng xác định cách tiếp cận xuyên suốt: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và định chuẩn, kiểm soát an toàn ở cấp quốc gia; đồng thời huy động có chọn lọc nguồn lực xã hội và doanh nghiệp (DN) để cùng xây dựng, kết nối và vận hành một hạ tầng số đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần Thông báo kết luận số 46 của cuộc họp của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN,ĐMST&CĐS với Thường trực Tổ giúp việc và các cơ quan có liên quan về thúc đẩy CĐS bốn khối cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai nhanh, đồng bộ, hiệu quả.

Cách tiếp cận này cũng tương đồng với cách thức tổ chức, phát triển hạ tầng số đã được áp dụng tại nhiều quốc gia như Singapore, Vương Quốc Anh.

Trong bối cảnh yêu cầu triển khai gấp và phạm vi toàn quốc, việc chỉ áp dụng các phương tổ chức truyền thống khó có thể đáp ứng được tiến độ và quy mô. Cục Bưu điện Trung ương đã đổi mới tư duy tổ chức thực hiện, chuyển mạnh từ cách làm "tự triển khai từng phần" sang tổ chức kết nối, điều phối và huy động đồng thời các nguồn lực sẵn có.

Theo đó, Cục Bưu điện Trung ương tập trung đóng vai trò đầu mối chủ trì, điều phối thống nhất, bao gồm: Chủ trì xây dựng phương án kỹ thuật tổng thể; thiết kế mô hình triển khai chuẩn, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc; ban hành hướng dẫn kỹ thuật chi tiết, làm cơ sở để các địa phương và DN phối hợp triển khai đồng bộ; Bộ KH&CN trực tiếp gửi Công văn điều hành đến cấp xã.

Cục trưởng Nguyễn Hồng Thắng chia sẻ: "Cách làm này cho phép huy động ngay năng lực triển khai diện rộng của các DN viễn thông, đồng thời vẫn bảo đảm sự chủ động, thống nhất và kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Đây được xem là đổi mới tư duy từ "tự làm tất cả" sang "kết nối và điều phối".

Tiếp theo, trong quá trình triển khai toàn quốc, bên cạnh việc huy động mạnh mẽ nguồn lực của các DN viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương luôn duy trì cơ chế điều hành trực tiếp đến cơ sở, không khoán trắng cho DN hay địa phương.

Cụ thể, khi phát sinh khó khăn, vướng mắc tại địa phương, Cục Bưu điện Trung ương chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị cơ sở, phối hợp cùng DN viễn thông và các cơ quan liên quan để xử lý ngay tại chỗ, bảo đảm tiến độ chung của toàn mạng.

Nhiều nội dung kỹ thuật, phương án kết nối, tổ chức triển khai đã được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thực tế từng địa bàn, nhưng vẫn tuân thủ mô hình và chuẩn kỹ thuật thống nhất.

Cách làm huy động nguồn lực xã hội gắn với điều hành trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước giúp kết hợp hiệu quả năng lực triển khai diện rộng của DN với vai trò điều hành, chịu trách nhiệm trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước, qua đó bảo đảm vừa triển khai nhanh, vừa giữ được tính thống nhất, an toàn và kỷ luật của hạ tầng số đặc biệt phục vụ hệ thống chính trị.

Đồng thời, Cục Bưu điện Trưng ương triển khai kết nối Mạng TSLCD và các hệ thống thông tin mật thành một hạ tầng số thống nhất.

Mạng TSLCD được tổ chức kết nối chặt chẽ, hình thành một hạ tầng số đặc biệt, thống nhất, phục vụ đồng thời các nhiệm vụ như: Gửi, nhận, xử lý văn bản; liên thông, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL; điều hành, chỉ đạo trong không gian số.

Mạng TSLCD được mở rộng đồng bộ đến toàn bộ các khối trong hệ thống chính trị, bao gồm HĐND, Mặt trận Tổ quốc, Tòa án, Viện kiểm sát từ Trung ương đến cấp cơ sở.

Với cách tiếp cận và cách làm mới nêu trên, Cục trưởng Nguyễn Hồng Thắng cho biết đến ngày 30/11/2025, Mạng Thông tin diện rộng của Đảng đã được triển khai đến 3.319 đảng uỷ cấp xã chỉ trong 45 ngày.

"Lần đầu tiên, toàn bộ các khối trong hệ thống chính trị được kết nối trên một hạ tầng truyền dẫn thống nhất, an toàn, dùng chung từ Trung ương đến cấp cơ sở. Các kết quả đạt được trong năm 2025 đã hình thành một cách làm mới", Cục trưởng Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Cục Bưu điện Trung ương cho biết thêm cách làm mới này có thể nhân rộng để tổ chức triển khai hạ tầng số đặc biệt theo hướng Nhà nước kiến tạo, điều phối thống nhất, huy động nguồn lực xã hội nhưng vẫn giữ vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm trực tiếp.

"Phương thức triển khai diễn ra linh hoạt, quyết liệt, quán triệt tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", phù hợp với các nhiệm vụ chính trị có yêu cầu cao về tiến độ, quy mô và mức độ an toàn", ông Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh.