Lãi vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 8?

(VTC News) -

Một trong những ngân hàng có mức vay ưu đãi nổi bật trong tháng 8/2025 là TPBank khi tung ra gói vay với lãi suất chỉ từ 3,6%/năm cố định 3 tháng đầu, ân hạn gốc tới 60 tháng.

LPBank cũng đang triển khai gói vay cho người trẻ mua nhà với mức lãi suất 3,88%/năm trong 3 tháng đầu. Khách hàng được vay 100% nhu cầu vốn, thời hạn vay tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Tương tự, ngân hàng SHB riển khai gói vay vốn 16.000 tỷ phục vụ nhu cầu mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%. Khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua, không giới hạn số tiền vay với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn trả gốc đến 60 tháng đầu tiên - tương đương 5 năm và được tặng kèm thẻ tín dụng/hạn mức thấu chi hấp dẫn.

Đáng chú ý, với lợi thế thời hạn vay lên đến 35 năm và lịch trả nợ gốc thiết kế riêng theo khả năng tài chính (trả góp số tiền gốc bằng nhau/tăng dần theo tần suất định kỳ hàng tháng/hàng quý hoặc tối đa 6 tháng/lần), khách hàng giảm bớt được nỗi lo áp lực tài chính.

Ngân hàng Techcombank và PVcomBank cũng có mức lãi cho vay ưu đãi 3,99%/năm, thời hạn vay 35 - 45 năm, ân hạn gốc 3 - 10 năm.

Lãi vay nhiều ngân hàng tiếp tục đi xuống.

Cụ thể, tại Techcombank, lãi suất vay chỉ từ 3.99%/năm, hỗ trợ vay đến 80% giá trị tài sản đảm bảo, thời gian trả góp lên đến 45 năm giúp giảm áp lực tài chính hàng tháng, miễn trả nợ gốc đến 10 năm.

PVcomBank tung gói tín dụng ưu đãi với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 3,99%/năm. Theo đó, cá nhân có nhu cầu vay mua bất động sản, nhà ở có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay ưu đãi với hạn mức lên tới 85% giá trị tài sản, tối đa đến 50 tỷ đồng cùng thời hạn vay lên đến 35 năm. Đặc biệt, người vay sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh chỉ từ 3,99%/năm, cùng thời gian miễn trả gốc lên tới 36 tháng.

Nhiều ngân hàng khác cũng có mức ưu đãi tốt cho vay mua nhà như: HDBank với mức lãi suất khởi điểm là 4,5%/năm trong 3 tháng đầu, ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm; MSB với lãi suất chỉ từ 4.5%/năm cố định 6 tháng đầu; VPBank với lãi suất chỉ từ 5,2%/năm, khách hàng có thể vay tối đa tới 80% giá trị căn nhà, thời gian vay lên tới 25 năm; ABBank với mức lãi suất từ 5% một năm, cho vay tới 100% nhu cầu vốn, thời gian vay linh hoạt đến 35 năm...

Riêng Big 4 ngân hàng quốc doanh, gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank có gói vay cho người trẻ mua nhà với lãi suất thấp nhất từ 5,5%/năm.

Tuy nhiên, điểm khác biệt so với các ngân hàng khác là nếu như các gói vay lãi suất thấp chỉ áp dụng trong thời gian ngắn thường từ 3 - 6 tháng đầu của chu kỳ vay thì tại Big 4, khách có thể vay ưu đãi cố định với mức từ 5,5% kéo dài suốt 5 năm.

Hiện nay, để thu hút khách hàng, một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất vay mua nhà đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên, các mức lãi suất ưu đãi này chỉ áp dụng trong một thời gian ngắn. Khi kết thúc thời gian ưu đãi lãi suất, khách hàng sẽ trả lãi suất vay theo lãi suất thả nổi trên thị trường.

Theo các chuyên gia, người vay mua nhà chỉ nên dành tối đa 30-40% tổng thu nhập hàng tháng cho các nhu cầu về nhà ở để có thể đảm bảo các chi phí cho những nhu cầu cơ bản khác. Việc trả lãi gốc hàng tháng nếu không lên kế hoạch kỹ lưỡng và hợp lý có thể tạo ra gánh nặng tài chính và áp lực lớn cho cuộc sống.