Lái thử tại Vietnam Mobility Show 2025, người dùng khen xe máy điện VinFast

(VTC News) -

Không khí khu vực trải nghiệm của VinFast tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 (diễn ra từ 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục nóng lên trong những ngày cuối tuần. Trong đó, các dòng xe máy điện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhóm khách hàng đô thị.

Gian hàng VinFast tiếp tục là tâm điểm của sự kiện Vietnam Mobility Show 2025.

Tại đây, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận được trải nghiệm từ Evo Grand, Feliz, Vero X cho tới các dòng xe học sinh mới như Flazz, ZGoo… Các dòng xe máy điện VinFast, với thiết kế hiện đại, trang bị tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý được đa dạng người dùng lựa chọn trải nghiệm tại sự kiện. Từ học sinh, sinh viên, chị em phụ nữ cho đến nam giới đều thích thú với cơ hội lái thử nhiều dòng xe cùng một lúc.

Chị Thy Xuân (Hà Nội), một trong những khách hàng trực tiếp lái thử mẫu Vero X, chia sẻ rằng cảm giác đầu tiên khi cầm lái là “nhẹ nhàng và dễ làm quen”.

“Khi lái Vero X, mình thấy xe rất êm, tay lái nhẹ nhưng không hề bồng bềnh. Cảm giác kiểm soát tốt, vào cua hay quay đầu đều dễ dàng, không phải gồng hay lo mất thăng bằng”, chị Xuân nói.

Theo chị, sự cân bằng giữa độ chắc chắn và mềm mại khi vận hành là điểm khiến các mẫu xe máy điện VinFast tạo được niềm tin với người dùng. Chị Xuân còn đánh giá cao yếu tố chất lượng, đặc biệt khi so với mức giá.

“Những mẫu xe máy điện VinFast cho mình cảm giác yên tâm về độ hoàn thiện. Từ khung xe, yên ngồi đến các chi tiết nhỏ đều chắc chắn. Mức giá cũng rất hợp lý, nhất là với chị em phụ nữ cần một phương tiện đi lại hằng ngày”, chị phân tích. Ngoài ra, khả năng vận hành êm ái, không tiếng ồn của xe cũng giúp việc di chuyển trong đô thị trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Chị Phương Huyền (Hà Nội) đánh giá xe máy điện VinFast cho cảm giác an toàn khi vận hành.

Đi thử chiếc Feliz tại sự kiện, chị Phương Huyền (Hà Nội) cho rằng xe máy điện VinFast tạo cảm giác tự tin ngay từ lần đầu trải nghiệm. “Mình lên xe là có thể chạy ngay, không cần thao tác phức tạp. Xe không quá nặng, ga phản hồi mượt, nên dù là phụ nữ vẫn rất dễ điều khiển”, chị Huyền chia sẻ.

Điều khiến chị ấn tượng là cảm giác an toàn khi vận hành. Theo chị, xe đầm chắc, không bị rung lắc, giúp người lái yên tâm hơn khi di chuyển trong thời điểm tắc đường.

Bên cạnh đó, yếu tố thiết kế cũng được chị Huyền nhấn mạnh. “Các mẫu xe máy điện VinFast có kiểu dáng gọn gàng, tỉ lệ hài hòa, rất tôn dáng người Việt. Dù là phụ nữ hay đàn ông, cao hay thấp thì khi ngồi lên xe cũng thấy vừa vặn, thoải mái”, chị nhận định. Đây là điểm cộng lớn, bởi với nhiều người dùng, thiết kế không chỉ là thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Xe máy điện VinFast được đánh giá cao cả về vận hành và thiết kế.

Nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm xe máy điện tại Vietnam Mobility Show 2025 cho biết khá bất ngờ khi thấy xe tăng tốc nhanh, khỏe với độ vọt mạnh hơn xe xăng. Kiểu dáng thon gọn của xe còn đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Anh Yên (Hà Nội) nhận định xe máy điện VinFast phù hợp cho nhu cầu của con gái mình.

Ở góc nhìn của một phụ huynh, anh Yên (Hà Nội) lại quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn và tính phù hợp lâu dài. “Mình thấy xe chắc chắn, vận hành ổn định. Rất phù hợp với học sinh, sinh viên”, anh nhận xét về chiếc Flazz.

Anh Yên cho biết đang cân nhắc mua một chiếc xe máy điện VinFast cho con gái sử dụng khi sắp vào đại học. Theo anh, quãng đường di chuyển của các mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm thêm hằng ngày mà không tạo áp lực về chi phí vận hành.

Các dòng xe máy điện VinFast được thiết kế cho đa dạng nhóm khách hàng.

Thực tế, phạm vi hoạt động lên tới 262 km của các sản phẩm “họ Vin” (tùy dòng xe) được đánh giá là đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị cũng như tần suất di chuyển liên tục như nhóm shipper, tài xế công nghệ... Việc sạc điện cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ hệ thống trạm sạc phủ rộng, chưa kể, khách hàng sạc pin tại trạm công cộng của V-Green được miễn phí từ nay tới hết tháng 5/2027.

Bên cạnh đó, mức giá dễ tiếp cận cùng các chương trình hỗ trợ tài chính trong mùa mua sắm cuối năm đang tạo thêm động lực cho người tiêu dùng. Mua xe trong tháng 12/2025, người dùng Việt được hỗ trợ chuyển đổi xanh lên tới 12% và có cơ hội trúng thêm một chiếc Feliz Lite. Khách hàng mua xe trả góp được vay tới 90% giá trị xe.

Với những ưu điểm lớn cả về trang bị, vận hành và chi phí, xe máy điện đang trở thành lựa chọn giúp nhiều gia đình Việt tự tin mua xe xanh.