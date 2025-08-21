Lạc Sơn Đại Phật – Kỳ quan bí ẩn nghìn năm soi bóng nơi hợp lưu ba dòng sông

Điều khiến pho tượng tồn tại nguyên vẹn hơn một thiên niên kỷ không chỉ nằm ở niềm tin, mà còn ở trí tuệ kỹ thuật của người xưa. Ngay trong tóc, tai, cổ áo và sau lưng tượng, người thợ đã bí mật bố trí hệ thống thoát nước ngầm, giúp giảm thiểu sự xói mòn do mưa gió. Nhờ đó, bức tượng khổng lồ vẫn giữ được hình khối và đường nét tinh xảo cho đến hôm nay.