Khám phá bí ẩn Tam Tinh Đôi: Nền văn minh ‘từ trên trời rơi xuống’

Bảo tàng – di tích khảo cổ học Tam Tinh Đôi (Tứ Xuyên, Trung Quốc), nơi đây cất giữ dấu tích của một nền văn minh rực rỡ cách nay hàng nghìn năm, song lại biến mất bí ẩn đến mức không để lại một dòng ghi chép trong cổ thư. Bước qua cổng bảo tàng, du khách như bị cuốn về thời xa xưa của nước Thục cổ đại.
Khi bước vào bảo tàng, hướng dẫn viên nhắc nhở: “Hãy để hiện vật tự cất tiếng nói với giác quan của bạn”. Quả vậy, mỗi hiện vật ở đây đều chất chứa sự huyền bí chưa có lời giải.
Tam Tinh Đôi được các nhà nghiên cứu ví như “chiếc hộp không đáy”, bởi gần một thế kỷ qua, càng khai quật lại càng thêm nhiều bí ẩn. Văn hóa Tam Tinh Đôi được cho là tồn tại từ 3.000-4.000 năm trước, sớm hơn cả niên đại của nhiều nền văn minh lớn trên thế giới, thậm chí có thể thay đổi nhận thức về nguồn gốc văn minh Trung Hoa.
Năm 1929, một nông dân vô tình đào được miếng ngọc bích, mở màn cho hành trình giải mã Tam Tinh Đôi. Cuộc khai quật quy mô vào năm 1986 đã gây tiếng vang toàn cầu khi phát hiện hai hố hiến tế chứa hàng nghìn hiện vật bằng đồng, vàng, ngọc, đá…
Nổi bật là cây đồng thiêng cao gần 4 mét, tinh xảo bậc nhất.
Bên cạnh đó là chiếc mặt nạ đồng khổng lồ với đôi mắt trụ dài kỳ dị, bánh xe mặt trời đồng gần giống mô típ Ai Cập cổ đại, hay chiếc “mai rùa” bằng đồng hàn tinh xảo khiến giới khảo cổ sửng sốt vì có thể đẩy lùi mốc phát minh công nghệ hàng nghìn năm.
Điều gây chấn động hơn cả: hiện vật Tam Tinh Đôi mang nhiều nét khác lạ so với văn hóa truyền thống Trung Hoa, thậm chí có điểm tương đồng kỳ lạ với Maya, Ai Cập cổ. Phải chăng đã từng tồn tại sự giao lưu xuyên lục địa, hay đây là minh chứng cho một nền văn minh hoàn toàn riêng biệt, rồi bất ngờ biến mất?
Nhiều người phải sửng sốt cho rằng: “Nền văn minh này giống như từ trên trời rơi xuống rồi đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết”.
Ngày nay, Tam Tinh Đôi không chỉ là niềm tự hào của Tứ Xuyên mà còn là điểm đến học thuật – du lịch quốc tế. Học sinh, sinh viên, các đoàn nghiên cứu hay du khách từ khắp nơi đều ngỡ ngàng trước những hiện vật vượt xa trí tưởng tượng.
Các bộ sưu tập từ đây đã được triển lãm ở nhiều nước châu Âu, châu Á. Trung Quốc còn lên kế hoạch biến Tam Tinh Đôi thành công viên di sản tầm cỡ thế giới, xứng đáng với vị thế một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ XX.
Tam Tinh Đôi tiếp tục gieo những câu hỏi không lời giải cho giới khoa học. Nhưng với công chúng, nơi đây là minh chứng sống động về sự kỳ diệu của trí tuệ con người cổ đại. Giữa lớp bụi thời gian, Tam Tinh Đôi vẫn lặng lẽ tỏa sáng, thôi thúc nhân loại đi tìm lời đáp cho bí ẩn nền văn minh đã biến mất không dấu vết.
Bình luận