Khám phá bí ẩn Tam Tinh Đôi: Nền văn minh ‘từ trên trời rơi xuống’

Tam Tinh Đôi được các nhà nghiên cứu ví như “chiếc hộp không đáy”, bởi gần một thế kỷ qua, càng khai quật lại càng thêm nhiều bí ẩn. Văn hóa Tam Tinh Đôi được cho là tồn tại từ 3.000-4.000 năm trước, sớm hơn cả niên đại của nhiều nền văn minh lớn trên thế giới, thậm chí có thể thay đổi nhận thức về nguồn gốc văn minh Trung Hoa.