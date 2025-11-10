(VTC News) -

Đặc điểm của cây xương sông

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, xương sông là loại cây thân thảo và có thể đạt chiều cao 1m. Lá của cây xương sông thuôn dài và phần mép lá có răng cưa. Từ nách của các lá sẽ mọc ra hoa xương sông và những bông hoa này thường có màu vàng nhạt. Quả xương sông có hình trụ.

Trong số những bộ phận của cây xương sông, phần lá được sử dụng nhiều nhất, bao gồm cả lá tươi và lá đã được phơi khô. Lá xương sông có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, trong đó có 0,24% tinh dầu (chứa nhiều methylthymol, p-cymene và limonen).

Lá của loại cây này có vị đắng, hơi cay và tính ấm. Theo Đông y, công dụng chủ yếu của lá xương sông là khử mùi hôi, tanh, thông kinh hoạt lạc, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa,... Bên cạnh đó, lá xương sông cũng có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác, tạo nên những món ăn thơm ngon và chứa nhiều dinh dưỡng.

Lá xương sông có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Lá xương sông có tác dụng gì?

Không chỉ là loại rau gia vị mà lá xương sông còn là loại dược liệu tốt cho sức khoẻ. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Vũ Duy Thành chỉ ra 6 tác dụng của lá xương sống với sức khoẻ như sau:

Lá xương sông chữa chứng đầy bụng, nôn trớ ở trẻ nhỏ: Lá xương sông non kết hợp với một ít củ hành tím giã nhỏ, trộn với ít mật ong (đối với trẻ trên 1 tuổi) hoặc đường phèn rồi hấp cách thủy; cho trẻ uống nước này giúp giảm nhanh chứng đầy hơi, nôn trớ.

Chữa tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng:Tính ấm và khả năng sát khuẩn nhẹ của lá xương sông có thể giúp cầm tiêu chảy. Có thể dùng bài thuốc: Lá xương sông 15g, lá ổi 15g, củ riềng 2-3 lát thái mỏng, sắc lấy nước uống.

Chữa chảy máu cam:Ít ai biết rằng lá xương sông có thể dùng để cầm máu cam. Dùng một ít lá xương sông tươi giã nát, vắt lấy nước cốt, dùng bông thấm và nhét vào bên mũi chảy máu.

Chữa tưa lưỡi ở trẻ em: Lá xương sông có tính sát khuẩn nhẹ. Dùng lá tươi rửa sạch, giã nát lấy nước cốt, thấm vào gạc mềm rồi lau nhẹ nhàng lên những đốm tưa trắng trong lưỡi trẻ, giúp giảm đau, giảm tưa lưỡi.

Giảm đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp:Tính ấm và khả năng "thông kinh hoạt lạc" (làm thông suốt kinh mạch, huyệt đạo) của xương sông giúp nó trở thành một vị thuốc tốt trong các chứng đau mỏi do phong hàn thấp (đau tăng khi trời lạnh, ẩm); có thể dùng lá xương sông giã nát, sao nóng với rượu rồi chườm lên vùng khớp bị đau.

Kích thích tiêu hóa, chữa kém ăn:Vị cay ấm và tinh dầu trong lá xương sông có tác dụng kích thích vị giác và tăng cường tiết dịch tiêu hóa. Dùng lá xương sông non làm rau gia vị ăn kèm hoặc nấu canh giúp ăn ngon miệng hơn.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Lá xương sông có tác dụng gì?". Đừng loại bỏ loại rau gia vị tốt cho sức khoẻ này ra khỏi bữa ăn của gia đình bạn nhé.