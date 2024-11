Kỳ vọng Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

(VTC News) -

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh tiên phong trong việc triển khai các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư, nhằm thúc đẩy kinh tế số và tận dụng các nền tảng công nghệ số để quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin trong nước và quốc tế.

Với việc đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp số, tỉnh đã tạo nên một môi trường du lịch an toàn, chất lượng, và đạt nhiều thành tựu trong công tác xây dựng hình ảnh địa phương như một điểm đến đáng tin cậy, hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh kinh tế số

Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh, trong năm 2023, các chương trình đồng hành cùng DN và nhà đầu tư đã giúp thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch. Tỉnh đã triển khai nhiều dự án nhằm số hóa hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu du lịch, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong hoạt động quảng bá và tiếp cận du khách.

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư vào các nền tảng quảng bá trực tuyến, hệ thống vé điện tử và ứng dụng di động để cung cấp thông tin du lịch, hướng dẫn và hỗ trợ du khách.

Đông đảo du khách đến vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau TP Vũng Tàu trong những ngày lễ, tết. (Ảnh: Thạc Hiếu)

Đáng chú ý, nền tảng trực tuyến của tỉnh hiện đã có hơn 500.000 lượt truy cập hàng tháng, với nhiều nội dung quảng bá hình ảnh, dịch vụ và điểm đến của Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần tăng cường sự hiện diện của địa phương trên các phương tiện thông tin quốc tế. Ngoài ra, các công cụ hỗ trợ du lịch thông minh như bản đồ số, video giới thiệu các địa điểm nổi tiếng, và ứng dụng thực tế ảo đã được tích hợp để nâng cao trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế số, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành công trong xây dựng một môi trường du lịch an toàn, chất lượng. Để đạt được điều này, tỉnh đã tập trung vào cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thiết lập các tiêu chuẩn an toàn trong ngành du lịch. Theo số liệu của Sở Du lịch, trong năm 2023, tỉnh đã đón gần 8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 700.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường công tác quản lý và giám sát chất lượng dịch vụ, đảm bảo các khu du lịch, khách sạn và nhà hàng tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh. Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, giúp duy trì một không gian du lịch trong lành và bền vững.

Chiến lược phát triển du lịch

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể tỉnh, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này nhằm mục tiêu phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp và điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ là điểm đến nổi tiếng trên bản đồ khu vực và thế giới, với hệ thống chuỗi đô thị du lịch ven biển sôi động và đa dạng về loại hình du lịch.

Theo định hướng của chiến lược, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp, công viên giải trí lớn, và khu vui chơi có quy mô quốc tế. Tỉnh cũng sẽ đầu tư vào các loại hình du lịch độc đáo như du lịch sinh thái, văn hóa và thể thao biển.

Đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ thu hút khoảng 15 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế. Mục tiêu tổng doanh thu du lịch đến năm 2030 đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 15% GDP của tỉnh.

Tượng chúa Kitô ở trung tâm thành phố. (Ảnh: Nguyễn Trang)

Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh đề ra nhiều giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Các giải pháp bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, đầu tư vào công nghệ số trong quản lý và quảng bá du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách ngày càng tăng. Tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch ra thị trường quốc tế, hợp tác với các tập đoàn du lịch lớn nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng.

Dự thảo chiến lược phát triển du lịch này đang được lấy ý kiến từ các sở, ngành, các chuyên gia, và nhà đầu tư trước khi trình lên UBND tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện.

Xây dựng chiến lược bài bản

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh định hướng phát triển vùng chức năng du lịch và đô thị biển về phía Đông Nam. Khu vực này trải dài từ dọc Quốc lộ 55 và Quốc lộ 51 đến khu vực ven biển dọc đường ĐT994, bao gồm địa giới hành chính của TP Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.

Quy hoạch này đặt nền móng hình thành trục động lực kinh tế du lịch, tạo vành đai liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Dựa trên lợi thế về biển, đảo, cảnh quan núi rừng, tài nguyên đa dạng sinh học và nền văn hóa, lịch sử phong phú, quy hoạch định vị Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng chất lượng cao, với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Tỉnh phát triển chuỗi sản phẩm và dịch vụ du lịch đa dạng, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch thể thao giải trí, du lịch văn hóa, sinh thái, du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và bất động sản du lịch. Các sản phẩm này gắn với hệ thống đô thị du lịch ven biển theo hướng phát triển bền vững, xanh, thân thiện với môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hạ tầng đô thị và môi trường sống tại đây được nâng cấp nhằm đảm bảo chất lượng vượt trội so với các đô thị khác trong vùng Đông Nam Bộ.

Một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy hoạch cũng định hình cụ thể các vùng du lịch trọng điểm và sản phẩm du lịch chủ đạo của từng khu vực:

- Vùng đô thị du lịch thành phố Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng): Phát triển du lịch thương mại, công vụ, hội nghị, hội thảo (MICE), nghỉ dưỡng biển, vui chơi và giải trí cao cấp, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách và doanh nhân.

- Khu du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải và vùng phụ cận: Tập trung phát triển các khu nghỉ dưỡng ven biển, tạo điều kiện cho du khách tận hưởng không gian nghỉ ngơi và thư giãn bên biển, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

- Khu du lịch quốc gia Hồ Tràm - Bình Châu và vùng phụ cận: Định hướng phát triển khu nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên rừng, biển và các hoạt động giải trí chất lượng cao. Khu vực này tận dụng lợi thế cảnh quan tự nhiên hoang sơ, trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích khám phá và thư giãn.

- Khu du lịch quốc gia Côn Đảo: Theo mô hình du lịch sinh thái biển đảo kết hợp với giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển Côn Đảo thành điểm đến tầm cỡ khu vực và quốc tế, có sức cạnh tranh cao, chú trọng vào bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đây là điểm nhấn độc đáo của du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút du khách yêu thích thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử và văn hóa.

Quy hoạch tổng thể này không chỉ nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch bền vững, tạo ra công ăn việc làm và cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Việc phát triển các khu du lịch và đô thị biển này sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, đồng thời tạo điều kiện để Bà Rịa - Vũng Tàu vươn xa hơn trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi du khách.