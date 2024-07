Kinh nghiệm tham quan khu di tích lịch sử Kim Liên, Nghệ An

(VTC News) -

Khu di tích lịch sử Kim Liên tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nằm cách thành phố Vinh khoảng 15km theo quốc lộ 46. Hiện địa điểm này nằm trong danh sách 23 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những điểm đến ở khu di tích Kim Liên

Khu di tích gồm có nhà tranh nhỏ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi nhà của ông bà ngoại Người, nhà thờ chi họ Hoàng Xuân (thuộc cụm di tích Hoàng Trù), nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng Cốc, lò rèn Cố Điền, nhà cụ cử Vương Thúc Quý - thầy học khai tâm của Người, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích cây đa, sân vận động Làng Sen, khu trưng bày các hiện vật, tài liệu và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc cụm di tích Làng Sen), phần mộ cụ Hoàng Thị Loan ở Động Tranh trên dãy Đại Huệ và cụm di tích núi Chung.

Nhà quê nội Bác Hồ tại Làng Sen. (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

Toàn khu di tích rộng trên 205ha, các điểm và cụm di tích cách nhau 2 - 10km. Là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia, khu di tích Kim Liên đón tiếp hàng triệu khách tham quan trong và ngoài nước mỗi năm.

Dưới đây là một số di tích tiêu biểu:

Làng Kim Liên

Làng Kim Liên (tên nôm là làng Sen) là quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách thành phố Vinh khoảng 12.5km về phía Tây. Làng nằm ở gần núi Chung, cách núi Đại Huệ khoảng 3km.

Mộ cụ Hoàng Thị Loan

Trên lưng núi Động Tranh thuộc dãy Đại Huệ là nơi mai táng cụ Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. Mộ được đặt trên lưng chừng dãy núi Đại Huệ, khu vực thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, có độ cao chừng 100m so với mực nước biển.

Từ chỗ chỉ đơn thuần là một ngôi mộ, khu vực này đã được xây dựng thành khu tưởng niệm rộng lớn, liên kết với Khu di tích Kim Liên và khu lăng mộ Mai Hắc Đế, tạo thành một quần thể di tích lịch sử. Từ ngày khánh thành đến nay, đã có hàng chục triệu lượt du khách trong và ngoài nước về đây thăm viếng.

Cụm di tích làng Hoàng Trù

Cụm di tích này nằm trọn trong làng Hoàng Trù (thường goi là làng Chùa), quê ngoại và cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. Diện tích của cụm di tích này khoảng 3.500m².

Ngôi nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đây là ngôi nhà lá 5 gian được dân làng Sen dựng lên để mừng cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng khoa thi Hội năm 1901. Cụ Nguyễn Sinh Sắc dành hai gian để đặt bàn thờ bà Hoàng Thị Loan và tiếp khách. Bàn thờ được làm bằng liếp tre nứa, trên trải chiếu nhỏ để bát hương, cây nến và bài vị bằng gỗ giản dị. Gian thứ tư là nơi nghỉ của cụ Sắc với bộ phản gỗ kê bên cửa sổ chính, bên cạnh có chiếc án thư, nơi cụ dạy các con học chữ và mời bà con ngồi quây quần uống nước trà xanh vào các buổi tối.

Các kỷ vật trong ngôi nhà hiện được giữ lại hầu như nguyên vẹn: Hai bộ phản gỗ là nơi nghỉ của cụ Phó bảng và hai con trai, chiếc giường là của bà Thanh (tên hiệu Bạch Liên) con gái cụ, chiếc rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen.

Các em nhỏ thường có cơ hội đến khu di tích lịch sử Kim Liên tham quan để biết thêm về lịch sử. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Hướng dẫn tham quan khu di tích lịch sử Kim Liên

Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm tham quan khu di tích lịch sử Kim Liên, Nghệ An được gợi ý dưới đây để có những trải nghiệm khó quên khi đến thăm quê hương Bác Hồ:

Thời gian lý tưởng để tham quan

Quanh năm, khu di tích đều đón đông đảo du khách đến thăm. Tuy nhiên, thời gian lý tưởng nhất để tham quan khu di tích Kim Liên, Nghệ An là mùa xuân (tháng 1-3) và mùa thu (tháng 8-10). Vào những thời điểm này, thời tiết Nghệ An ôn hòa, dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Nếu đi vào mùa mưa (tháng 9-11), du khách có thể gặp những bất tiện do thời tiết.

Hướng dẫn di chuyển

Có nhiều cách để bạn di chuyển đến khu di tích Kim Liên. Với phương tiện cá nhân, bạn có thể đi từ thành phố Vinh, theo quốc lộ 46 về hướng Tây khoảng 15km. Nếu bạn chọn phương tiện công cộng, tuyến xe bus số 03 từ trung tâm thành phố Vinh cũng đưa bạn đến gần khu di tích.

Từ địa phương khác đến Nghệ An, bạn có thể đi máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách đến Vinh rồi di chuyển bằng taxi đến Kim Liên, Nam Đàn.

Thời gian khu di tích mở cửa

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả các ngày lễ tết. Thời gian mở cửa từ 7h đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h vào mùa hè. Vào mùa đông, giờ mở cửa khu di tích lịch sử Kim Liên từ 7h30 đến 12h và từ 13h30 đến 17h.