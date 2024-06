(VTC News) -

Hàng năm, đền ông Hoàng Mười ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội khai điểm vào 15/3 Âm lịch và ngày lễ hội giỗ ông Hoàng Mười 10/10 Âm lịch, thu hút rất đông người dân tại địa phương và du khách từ nhiều nơi đến thăm viếng, cầu may mắn, bình an.

Lịch sử và ý nghĩa tâm linh của đền ông Hoàng Mười

Đền ông Hoàng Mười thuộc địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 7km. Đền được xây dựng từ thế kỷ 18 và đã trải qua nhiều lần trùng tu, nâng cấp. Địa điểm này được biết đến với những giá trị lịch sử và tâm linh mà nó mang lại.

Đền thờ ông Hoàng Mười, một trong những vị thần quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt. Ông là con thứ 10 của đức vua cha Bát Hải Động Đình, tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn, nghe lệnh cha giáng trần để giúp dân.

Dân gian tin rằng vị thần này nhiều lần giáng sinh thành những nhân vật lịch sử, có công với nước, chẳng hạn như Uy Minh Vương Ly Nhật Quang, con trai Vua Lý Thái Tổ, cai quản đất Nghệ An, hay danh tướng Lê Khôi (cháu ruột Lê Lợi, có công trong kháng chiến chống quân Minh), hoặc tướng Nguyễn Xí, cũng là tướng giỏi của Lê Lợi có công đánh giặc Minh, sau trấn giữ đất Nghệ Tĩnh.

Đền Ông Hoàng Mười, Nghệ An là điểm đến tâm linh nổi tiếng. (Ảnh: VnExpress)

Đức ông Hoàng Mười được cho là có thể ban phước lành, chữa bệnh và mang lại may mắn cho những người thành tâm cầu nguyện. Đền thờ ngài là nơi diễn ra nhiều lễ hội truyền thống và hoạt động tín ngưỡng đặc sắc, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Ngoài việc thờ quan Hoàng Mười, đền còn thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Tứ phủ, Song đồng Ngọc nữ, tướng Lê Khôi, Quận công Trịnh Trung...

Kiến trúc độc đáo tại đền ông Hoàng Mười

Đền ông Hoàng Mười được xây dựng từ thời Hậu Lê, sau đó bị phá hủy trong những thăng trầm lịch sử. Năm 1995, đền được chính quyền tỉnh Nghệ An phục dựng lại và trở thành điểm đến văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng, thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Đền ông Hoàng Mười nổi bật với kiến trúc độc đáo, pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại. Các công trình trong đền được xây dựng rất công phu với những hoa văn điêu khắc tinh xảo, tạo nên không gian tôn nghiêm và trang trọng.

Kết cấu đền bao gồm: Tam quan, đài trung thiên, tắc môn, lầu cậu, lầu cô. Bên trong vẫn giữ được hệ thống tượng pháp, 21 đạo sắc phong và các bản thần tích chữ Hán có giá trị nghệ thuật, lịch sử cao.

Lễ đền ông Hoàng Mười

Một trong những điểm nhấn thu hút du khách đến với đền ông Hoàng Mười chính là các lễ hội truyền thống được tổ chức tại đây. Lễ hội lớn nhất diễn ra vào tháng Giêng, thu hút hàng ngàn người tham dự.

Các lễ hội này không chỉ mang màu sắc tâm linh mà còn là dịp để du khách trải nghiệm văn hóa và phong tục địa phương. Lễ hội khai điểm diễn ra ngày rằm tháng 3 Âm lịch và lễ hội giỗ ông Hoàng Mười được tổ chức vào 10/10 Âm lịch.

Vào những ngày hội chính, đền thờ ông Hoàng Mười Nghệ An tấp nập du khách đến hành hương. Người dân truyền tai nhau rằng “đến đền ông Hoàng Mười cầu được ước thấy" và đây cũng là lý do nhiều du khách thập phương ghé thăm để cầu bình an, may mắn, tài lộc, thăng tiến.

Các cách di chuyển đến đền ông Hoàng Mười

Để chiêm bái và thăm đền ông Hoàng Mười Nghệ An, du khách ở xa có thể cân nhắc chuyến đi 2 ngày 1 đêm để trải nghiệm đầy đủ, hoặc dài hơn để kết hợp thăm những điểm du lịch khác. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, thời gian và ngân sách, du khách có thể chọn các phương tiện di chuyển như sau:

- Di chuyển bằng máy bay: Chọn chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Vinh, tiết kiệm thời gian và mệt mỏi. Từ sân bay Vinh, bạn có thể bắt taxi đến đền (khoảng 3km).

- Di chuyển bằng tàu hỏa: Đi tàu từ ga Hà Nội đến ga Vinh mất khoảng 6 tiếng. Sau đó, du khách bắt taxi đến đền ông Hoàng Mười cách đó khoảng 2km.

- Di chuyển bằng xe khách: Từ bến xe Nước Ngầm hoặc bến xe Mỹ Đình, bạn bắt xe đến Vinh rồi tiếp tục đi taxi vài cây số đến đền.

- Đi bằng ô tô tự lái: Từ Hà Nội đến Vinh bằng ô tô, du khách tốn khoảng 4-5 tiếng.

Đối với du khách ở miền Nam, việc di chuyển bằng máy bay là lựa chọn hiệu quả nhất để đến đền ông Hoàng Mười Nghệ An.