Bất động sản từ lâu được xem là kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại nguồn lợi nhuận bền vững cho nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lựa chọn và “xuống tiền” thông minh để vừa an toàn, vừa sinh lời cao.

Với những người mới bắt đầu, việc trang bị kiến thức và kinh nghiệm mua nhà đất là yếu tố then chốt để tránh rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Xác định rõ mục tiêu đầu tư

Trước khi tìm kiếm bất kỳ sản phẩm nào, nhà đầu tư cần làm rõ mình mua để ở, cho thuê, lướt sóng hay đầu tư dài hạn. Nếu mục tiêu sinh lời nhanh, các khu vực có hạ tầng sắp phát triển, giá đất “mềm” sẽ là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, nếu ưu tiên dòng tiền ổn định, nên cân nhắc nhà phố, chung cư hoặc đất nền ở vị trí có nhu cầu thuê cao.

Khi mua đất cần xác định rõ mục tiêu đầu tư. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu kỹ vị trí và tiềm năng khu vực

Vị trí là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị bất động sản. Một mảnh đất gần các tuyến đường lớn, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại...chắc chắn có biên độ tăng giá cao hơn.

Ngoài ra, cần chú ý đến các dự án hạ tầng sắp triển khai như cầu, đường vành đai... làm thay đổi bộ mặt khu vực.

Kiểm tra pháp lý minh bạch

Một bất động sản có pháp lý rõ ràng sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm và dễ dàng sang nhượng. Người mới nên ưu tiên mua đất đã có sổ đỏ riêng, không vướng quy hoạch, không tranh chấp. Nếu chưa có kiến thức sâu, có thể nhờ luật sư hoặc đơn vị môi giới uy tín hỗ trợ kiểm tra giấy tờ để tránh rủi ro “tiền mất, tật mang”.

Quản lý tài chính thông minh

Đầu tư bất động sản đòi hỏi vốn lớn, vì vậy cần tính toán kỹ khả năng tài chính. Người mới đầu tư không nên vay ngân hàng quá 50% giá trị tài sản, đồng thời chuẩn bị sẵn dòng tiền để trả lãi trong ít nhất 12 tháng. Một kế hoạch tài chính chặt chẽ sẽ giúp nhà đầu tư chủ động trước biến động thị trường.

Chọn sản phẩm dễ thanh khoản

Bất động sản muốn sinh lời cao phải dễ bán lại. Vì vậy, người mới nên ưu tiên những loại hình có tính thanh khoản tốt như đất nền ở khu dân cư, nhà phố liền kề, chung cư tại trung tâm.

Tránh mua đất quá xa, hạ tầng chưa hoàn thiện hoặc những dự án pháp lý mập mờ vì rất khó sang nhượng.

Tìm hiểu thị trường và xu hướng

Theo dõi thông tin quy hoạch, chính sách phát triển đô thị, lãi suất ngân hàng… sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và thời điểm “vàng” để mua vào. Ngoài ra, tham khảo kinh nghiệm từ các nhà đầu tư đi trước cũng là cách rút ngắn thời gian học hỏi và tránh sai lầm tốn kém.

Chọn thời điểm mua

Theo các chuyên gia, nên tránh mua trong giai đoạn sốt đất. Thời điểm này, thị trường sôi động, bên bán thường tăng giá bất hợp lý, dẫn tới nguy cơ mua hớ cao.