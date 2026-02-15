Kinh nghiệm giúp ô tô tiết kiệm nhiên liệu khi chạy đường dài

(VTC News) -

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, việc lái xe sao cho tiết kiệm nhiên liệu trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều tài xế, đặc biệt là trong những hành trình dài dịp Tết. Để tối ưu hóa lượng xăng dầu tiêu thụ, người lái cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng vận hành và việc bảo trì phương tiện định kỳ.

Duy trì tốc độ ổn định

Một trong những yếu tố quyết định đến mức tiêu hao nhiên liệu là cách điều khiển chân ga của người lái. Việc tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp liên tục sẽ khiến động cơ phải làm việc với cường độ cao, gây lãng phí năng lượng đáng kể.

Duy trì tốc độ ổn định giúp động cơ vận hành ở dải vòng tua tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.

Thay vào đó, tài xế nên duy trì tốc độ ổn định và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để tận dụng lực quán tính, hạn chế việc phải sử dụng phanh không cần thiết. Trên các cung đường cao tốc, việc sử dụng hệ thống điều khiển hành trình tự động cũng là giải pháp hiệu quả để giữ xe vận hành ở dải tốc độ tối ưu.

Áp suất lốp và tình trạng kỹ thuật

Lốp xe quá non sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc và lực ma sát với mặt đường, dẫn đến việc động cơ phải hoạt động mạnh hơn để kéo xe đi.

Do đó, việc duy trì áp suất lốp đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có thể giúp tiết kiệm tới 3% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Bên cạnh đó, các bộ phận như lọc gió động cơ, bugi đánh lửa cũng cần được vệ sinh hoặc thay thế định kỳ.

Ngoài ra, tài xế cần kiểm tra lịch thay dầu nhớt định kỳ và thực hiện đúng mốc cần thay. Một động cơ được bôi trơn tốt bằng dầu máy phù hợp sẽ giảm thiểu lực cản nội tại, giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra hiệu quả hơn.

Loại bỏ tải trọng không cần thiết

Trọng lượng tổng thể của phương tiện ảnh hưởng trực tiếp đến công suất cần thiết để di chuyển. Việc chất quá nhiều hành lý hoặc lắp thêm các phụ kiện cồng kềnh như giá nóc, thùng chở đồ phía trên sẽ làm tăng lực cản không khí và trọng lượng xe.

Trước mỗi chuyến đi dài, chủ xe nên rà soát và loại bỏ những vật dụng không cần thiết trong khoang hành lý. Việc giảm bớt tải trọng không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm bớt áp lực lên hệ thống treo và hệ thống phanh của ô tô.

Sử dụng hệ thống điều hòa hợp lý

Hệ thống điều hòa không khí tiêu tốn một phần năng lượng đáng kể từ động cơ. Ở tốc độ thấp khi di chuyển trong đô thị, người lái có thể hạ cửa kính để lấy gió tự nhiên nếu thời tiết cho phép.

Sử dụng điều hòa ở nhiệt độ phù hợp giúp duy trì sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, khi chạy trên đường cao tốc với tốc độ cao, việc mở cửa sổ sẽ tạo ra lực cản khí động học rất lớn, khiến xe tốn xăng hơn cả khi bật điều hòa. Trong trường hợp này, việc đóng kín cửa và để điều hòa ở mức nhiệt độ vừa phải là lựa chọn tối ưu nhất để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa giữ cho xe đạt tính khí động học cao nhất.