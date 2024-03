Kindle ra mắt máy đọc sách màu với công nghệ ACeP vào năm 2025

(VTC News) -

Theo TechNews, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Tianfeng International Securities dự đoán Amazon sẽ ra mắt máy đọc sách điện tử màu Kindle 6 inch và 10 inch được trang bị công nghệ E Ink ACeP vào năm 2025. Kuo được biết đến là người có những dự đoán chính xác và nhận được nhiều sự tôn trọng trong thế công nghệ.

E Ink ACeP là công nghệ giấy điện tử màu tiên tiến. Khác với màn hình E Ink Kaleido hiện có, ACeP đạt được khả năng hiển thị toàn màu sắc ấn tượng mà không cần bộ lọc màu. Điều này cho phép cải thiện độ bão hòa và độ tương phản. Bên cạnh đó, việc ACeP sử dụng lớp nền Oxide đảm bảo khả năng phản hồi vượt trội.

Với tất cả các tính năng vượt trội, E Ink ACeP sẽ có mức giá cao hơn so với E Ink Kaleido hoặc e-reader đen trắng. Điều này cho thấy các thiết bị Kindle hỗ trợ màn hình ACeP đắt hơn đáng kể so với các mẫu hiện tại. Theo dự đoán của Kuo, giá thành có thể cao hơn từ 40% đến 60% so với màn hình e-reader đen trắng.

Amazon được dự đoán ra mắt máy đọc sách màu Kindle dùng công nghệ ACeP vào năm 2025. (Ảnh: Gearrice)

Thị trường máy đọc sách điện tử màu toàn cầu được dự báo sẽ có bước tăng trưởng đáng kể trong năm 2024, chiếm tới 8 - 10% tổng thị phần. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi các mẫu máy đọc màu sắp ra mắt từ Rakuten Kobo và reMarkable, thời gian sản xuất dự kiến bắt đầu vào quý 1 và quý 3 năm nay. Đáng chú ý, reMarkable có kế hoạch áp dụng công nghệ ACeP, có thể cho model 12 inch, càng tạo động lực cho việc Amazon mạnh tay xâm nhập thị trường máy đọc sách điện tử màu vào năm 2025.

Những dự đoán tăng trưởng về lượng máy đọc sách điện tử màu trong giai đoạn năm 2024 - 2025 nhấn mạnh vai trò then chốt của trải nghiệm đọc nâng cao trong việc thúc đẩy những thay đổi mang tính cấu trúc trong thị trường. Xu hướng này mang lại lợi ích cho các nhà xuất bản nội dung bằng cách thúc đẩy doanh số bán sách điện tử. Nó góp phần mở rộng bền vững thị trường máy đọc sách điện tử toàn cầu, dự kiến đạt 15 đến 20 triệu chiếc mỗi năm vào năm 2025.

Tương tự, thị trường nhãn kệ điện tử (ESL) cũng đang chuyển đổi do nhu cầu từ Walmart ngày càng tăng. Ban đầu có kế hoạch ngừng sản xuất ESL ba màu vào năm 2024, E Ink có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này sau khi Walmart áp dụng ESL bốn màu.

Sự chuyển đổi này dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2024, mang đến cho E Ink cơ hội quảng bá nhãn giá điện tử bốn màu cho các khách hàng khác. Mặc dù giá theo đơn vị của nhãn giá điện tử bốn màu được ước tính cao hơn khoảng 10% so với nhãn giá ba màu, nhưng các thông số kỹ thuật được cải tiến của nó xứng đáng để đầu tư.

Bất chấp những thách thức được nêu bật trong cuộc họp báo cáo thu nhập năm 2023 liên quan đến việc chuyển đổi sang công nghệ màu, E Ink vẫn lạc quan về việc ứng dụng giấy điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm máy đọc sách điện tử, nhãn kệ điện tử, bảng hiệu kỹ thuật số,… Với việc dự kiến hoàn thành tiêu thụ hết kho hàng ESL vào quý 1 năm 2024, E Ink sẵn sàng tận dụng các cơ hội mới nổi trên thị trường.