Kiểm tra Công ty Đồ hộp Hạ Long, 3 năm không phát hiện sai phạm

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về vụ việc hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với cơ sở đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay.
Diễn biến vụ việc, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng (PC03) phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra phương tiện đối với 2 ô tô BKS 15C-298.81 do ông Lê Bá Doanh (SN 1977, đăng ký thường trú số 6/6/89 đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, Hải Phòng) điều khiển và ô tô BKS 34C-317.36 do ông Trịnh Hà Việt (SN 1991, đăng ký thường trú xã Hà Nam, Hải Phòng) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, trên thùng xe (khoang chứa hàng) của ô tô BKS 15C-298.81 có 42 khay nhựa, bên trong chưa thịt heo nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng, tổng trọng lượng thịt là 790 kg; trên ô tô BKS 34C-317.36 có 45 khay nhựa, bên trong có chứa các mảnh thịt heo nạc đã giết mổ, màu trắng nhợt không tự nhiên, có mùi ôi thiu, tổng trọng lượng thịt là 484,5 kg.
Ông Doanh và ông Việt không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển.
Nhiều mẫu trong đồ hộp, thành phẩm nhiễm virus dịch tả châu Phi
Từ tháng 5/2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt heo để bán cho ông Bùi Đức Trọng (SN 1979, đăng ký thường trú số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng); ông Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long - MST: 0200344752 (Công ty Hạ Long).
Công ty Hạ Long sau khi nhập hàng đã bảo quản tại kho lạnh 7A, 7B, 7D, kho 8H/215 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng và sử dụng để sản xuất đồ hộp (thịt xay và pate, xúc xích).
PC03 phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú ý TP Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả phát hiện, nhiều mẫu có kết quả dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi; dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.
Từ ngày 18 đến 29/9/2025, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn đã thực hiện lấy mẫu để xét nghiệm trên đồ hộp, thành phẩm.
Theo đó, kết quả 65/122 mẫu dương tính virus dịch tả heo châu Phi và 8/115 mẫu chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Salmonella spp); 23/23 mẫu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản, sản phẩm đồ hộp không phát hiện vi khuẩn Salmonella spp, chì, Cadimi, Natri Benzoat.
Kiểm tra tại Công ty Đồ hộp Hạ Long 3 năm chưa phát hiện sai phạm
Dù phát hiện nhiều sai phạm, song báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cho biết Công ty Hạ Long đã được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, số chứng nhận AQV-40083, đăng ký ban đầu ngày 13-11-2023 và được đánh giá duy trì hàng năm theo quy định.
Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 33 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Hạ Long không thuộc đối tượng chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Theo quy định Điều 36 Thông tư số 09/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 15/2024), Công ty Hạ Long không thuộc diện phải kiểm tra giám sát điều kiện vệ sinh thú y.
Hàng năm, TP Hải Phòng thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Theo báo cáo của các đoàn kiểm tra, trong số các cơ sở được kiểm tra hàng năm (2023, 2024, 2025) có kiểm tra đối với Công ty Hạ Long. Kết quả tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
