KIA NEW Carnival ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 1,299 tỷ đồng

(VTC News) -

Kể từ sau khi THACO đưa phiên bản nâng cấp của KIA Sedona về Việt Nam, đổi tên thành KIA Carnival và định vị lại mẫu xe này từ MPV gia đình 7 chỗ sang phong cách SUV thì KIA Carnival đã liên tiếp dẫn đầu phân khúc SUV cỡ lớn trong tầm giá trên 1,2 tỷ đồng tại Việt Nam, với doanh số lên tới gần 1.000 xe mỗi tháng.

KIA NEW Carnival chính thức được ra mắt tại Việt Nam.

Trong thế hệ sản phẩm mới vừa được ra mắt tại Việt Nam, KIA NEW Carnival đã có sự thay đổi ở phần thiết kế và bổ sung thêm nhiều tính năng hiện đại, sang trọng và an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việt Nam.

KIA NEW Carnival được thiết kế theo ngôn ngữ "Modern Boldness" – thể hiện sự mạnh mẽ và hiện đại qua các đường nét góc cạnh, đậm chất SUV. Xe nổi bật với hệ thống đèn LED trước và sau lấy cảm hứng từ các chòm sao, tạo nên diện mạo bề thế và sang trọng. Mặt trước xe được trang bị ga-lăng hình mũi hổ mở rộng, kết hợp với cụm đèn định vị ban ngày LED và đèn trước LED Projector phân tầng, tăng hiệu quả chiếu sáng và tạo ấn tượng.

Những đường nét mới như dải đèn định vị ban ngày, cản trước, vành la-zăng của KIA NEW Carnival đều hướng tới sự mạnh mẽ.

Bên trong, KIA NEW Carnival sở hữu không gian rộng rãi và tiện nghi với chiều dài tổng thể lên đến 5.155 mm và chiều dài cơ sở 3.090 mm. Thiết kế nội thất đậm chất công nghệ với màn hình cong Panoramic, hệ thống âm thanh 12 loa BOSE và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng.

Hàng ghế 2 được thiết kế theo phong cách thương gia với các tính năng chỉnh điện, ngả lưng, sưởi và làm mát. Ghế có thể xoay 180 độ để tạo thành không gian làm việc hoặc họp bàn công việc trong xe. Hàng ghế 3 có thể gập phẳng, mở rộng không gian chứa đồ lên đến 4.110 lít.

Nội thất tiện nghi bên trong KIA NEW Carnival.

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Về vận hành, KIA NEW Carnival sử dụng nền tảng khung gầm N3 Platform cùng hệ thống treo tinh chỉnh, mang lại sự ổn định và êm dịu khi di chuyển. Xe được trang bị động cơ Smartstream 2.2 diesel mạnh mẽ, kết hợp với hệ thống lái trợ lực điện giúp việc cầm lái trở nên nhẹ nhàng.

Hàng ghế 2 và 3 có thể xoay lại để tạo thành không gian họp ngay bên trong xe.

Một điểm nổi bật khác của KIA NEW Carnival mới chính là đã được trang bị thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS 2.0. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ đỗ xe an toàn RCCA, hỗ trợ giữ làn đường và di chuyển theo làn đường...

Tại Việt Nam, KIA NEW Carnival được THACO AUTO phân phối với 4 phiên bản khác nhau, từ phiên bản Premium đến Signature, với tùy chọn nội thất 7 hoặc 8 chỗ. Mỗi phiên bản đều đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ gia đình đông thành viên đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển cao cấp.