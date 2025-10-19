Cận cảnh đường Liên Phường sắp về đích, giảm áp lực giao thông khu Đông TP.HCM

Dự án nằm trên địa bàn phường Bình Trưng, TP.HCM, có điểm đầu giao với khu đô thị The Global City và điểm cuối kết nối đoạn Liên Phường ra đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp. Đoạn đường dài khoảng 660 m, rộng 60 m, thiết kế vận tốc 60 km/h và tải trọng trục đơn 10 tấn.
Tuyến đường Liên Phường (TP.HCM).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày cuối tháng 10, nhà thầu huy động nhiều máy móc và công nhân làm việc khẩn trương, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của đoạn đường này.
Theo quan sát, cầu Liên Phường được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, lắp lan can và hệ thống chiếu sáng gần như hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào khai thác.
Hai bên cầu, các hạng mục hạ tầng phụ trợ gồm vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước và đường dẫn đang được thi công khẩn trương, chuẩn bị hoàn thiện đồng bộ.
Hạng mục cầu thang bộ dẫn lên cầu Liên Phường đang được thi công hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác.
Các lối ra vào tuyến đường Liên Phường, đoạn nối với đường Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ) đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng.
Đoạn đẹp nhất của tuyến đường Liên Phường nằm trong khu đô thị The Global City đã hoàn thiện 6 làn xe, vỉa hè hai bên được lát gạch, trồng cây xanh, tạo cảnh quan khang trang.
Hiện tuyến đường này vẫn là đường nội bộ của khu đô thị The Global City. Khi hoàn thành, đường Liên Phường sẽ rút ngắn khoảng 4 km từ ngã ba Cát Lái đến nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp, đồng thời giúp người dân di chuyển an toàn hơn, tránh phải đi qua khu vực đường dẫn cao tốc có mật độ xe tải, container dày đặc.
Tuyến đường Liên Phường dài 2,5 km, từ đường Đỗ Xuân Hợp đến Bưng Ông Thoàn, đã cơ bản được nâng cấp nhưng vẫn bị “thắt cổ chai” khoảng 250 m gần đường Đỗ Xuân Hợp. Dù chỉ chiếm 10% tổng chiều dài, đoạn này khiến toàn dự án bị ảnh hưởng do phần mặt bằng chồng lấn ranh với khu nhà ở của Công ty Coopimex, chưa thể bàn giao đầy đủ.
Trong khi nhiều đoạn vẫn đang được thi công, hàng loạt “ông lớn” bất động sản đã nhanh chân triển khai dự án dọc tuyến đường Liên Phường, đón đầu tiềm năng hạ tầng khu Đông.
Nhiều dự án chung cư và khu biệt thự cao cấp như The Global City, Safira Khang Điền, Verosa, Sky 9, The Eastern, Đông Tăng Long… đã và đang mọc lên dày đặc dọc tuyến đường Liên Phường.
Với vai trò là trục giao thông quan trọng của khu Đông TP.HCM, dự án đường Liên Phường đang được thành phố theo dõi sát sao, yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ cam kết và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp kết nối đồng bộ hạ tầng và giảm áp lực giao thông khu vực này.
