(VTC News) -

Khe Lim nằm trong số những điểm du lịch Đại Lộc Quảng Nam được du khách ghé thăm nhiều nhất. Đến với Khe Lim Quảng Nam bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp và có thật nhiều trải nghiệm thú vị.

Khu du lịch Khe Lim - thư giãn cực 'chill' giữa núi rừng Quảng Nam

Khe Lim Quảng Nam bắt nguồn từ đỉnh núi Am Thông, trông như một dải lụa trắng mềm mại giữa núi rừng. Khe Lim thuộc địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây có đỉnh thác bắt nguồn từ núi Am Thông với độ cao 882m so với mực nước biển.

Nguồn gốc tên gọi Khe Lim

Nguồn gốc của tên gọi Khe Lim vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, theo người dân bản địa thì khu vực này được gọi là Khe Lim vì ở đây có rất nhiều cây Lim.

Thác Khe Lim Quảng Nam nằm giữa rừng núi bao la nên có vẻ đẹp vô cùng hoang sơ, thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, dòng thác chảy thành nhiều tầng, tung bọt trắng xóa suốt đêm ngày. Nếu nhìn từ xa, bạn có thể thấy dòng thác như tấm lụa trắng mềm mại cực kỳ đẹp mắt!

Đường đi Khe Lim Quảng Nam

Để di chuyển đến Khe Lim, bạn có thuê xe máy ở Hội An và xuất phát từ thị trấn Ái Nghĩa. Từ đây, bạn di chuyển theo đường Quốc lộ 4B khoảng 20km để đến cầu Khe Lim. Di chuyển thêm vài trăm mét nữa đến khu du lịch Khe Lim.

Đường di chuyển đến Khe Lim Quảng Nam không chỉ dễ đi mà hai bên đường cũng rất đẹp, bạn đừng quên dừng xe lại để check-in nhé!

5 trải nghiệm hấp dẫn không thể bỏ qua khi đi Khe Lim Quảng Nam

Đến với Khe Lim Quảng Nam, bạn đừng bỏ qua top 5 trải nghiệm gợi ý dưới đây để có hành trình khó quên nhé:

Tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của núi rừng Khe Lim

Khu du lịch sinh thái Khe Lim có cánh rừng nguyên sinh xinh đẹp và thảm thực vật xung quanh xanh tốt quanh năm. Do vậy các tín đồ sống ảo chắc chắn sẽ không thể bỏ qua trải nghiệm đầu tiên đó chính là ngắm cảnh và check-in với khu du lịch này. Thêm vào đó, nếu bạn ghé thăm vào tầm trưa, bạn còn có thể ngắm được hình ảnh lộng lẫy của thác nước khi được ánh nắng chiều vào.

Tới Khe Lim, trải nghiệm trekking leo núi

Thác Khe Lim Quảng Nam nằm ven núi Am Thông và thuộc đỉnh HIO – HIU với độ cao khoảng gần 900m. Trải nghiệm tiếp theo khi đến Khe Lim Đại Lộc đó chính là trekking leo núi.

Đường đi lên núi Am Thông được chia thành hai đường, một đường dễ đi và một đường khó đi hơn. Nếu bạn muốn đi đường dễ đi thì nên di chuyển theo hướng mũi tên và ngược lại. Cả hai cung đường bạn đều có thể ghé thăm Khe Lim.

Đắm mình trong dòng nước Khe Lim trong mát, ngọt lành

Tắm thác chắc chắn là hoạt động mà bạn không thể bỏ qua khi đến Khe Lim ở Quảng Nam. Giữa cái nóng như đổ lửa ở miền Trung, còn gì tuyệt vời hơn khi trekking leo núi xong mà có thể thư giãn, ngâm mình xuống làn nước mát lạnh.

Thêm vào đó, không khí trong lành của thiên nhiên nơi đây cũng sẽ là một điểm cộng hoàn hảo để bạn chill hơn đó.

Cắm trại, BBQ cực chill tại Khe Lim

Cắm trại, nướng thịt BBQ chính là trải nghiệm cuối cùng mà bạn nên thử tại Khe Lim Quảng Nam. Không gian xanh mát giữa rừng núi, tiếng thác nước chảy bên tai sẽ mang đến cho bạn một bữa nướng siêu đỉnh. Vậy nên, khi lên kế hoạch đi khu du lịch sinh thái Đại Lộc Khe Lim, bạn đừng quên chuẩn bị một số đồ dùng, thực phẩm để có bữa BBQ nhanh, gọn, nhẹ bên suối nhé.

Check-in sống ảo

Trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với thảm thực vật xanh mướt, những phiến đá rêu phong, thác nước tung bọt trắng xóa,… tất cả sẽ tạo chọn bạn một background “xịn đét” để có tấm ảnh triệu like.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ở Khe Lim.

Một số lưu ý khi đi Khe Lim

Để chuyến du lịch Khe Lim Quảng Nam thuận lợi bạn đừng quên một số lưu ý dưới đây:

Trên đường di chuyển, trekking đến Khe Lim, bạn sẽ cần mang theo một số đồ ăn nhẹ cũng như nước uống để tránh mất sức, mất nước.

Mang theo một số loại thuốc chống côn trùng, áo mưa, mũ, kem chống nắng.

Nếu bạn có dự định dã ngoại, vậy sẽ cần bổ sung một số đồ dùng như: chiếu, bạt, lều dã ngoại,….

Thêm vào đó, đừng quên các dụng cụ nướng BBQ như: bếp cồn, cồn khô, vỉ nướng,… và các món đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc BBQ ngoài trời.

Mang theo một bộ quần áo khô để có thể thay sau khi tắm suối.