Không thắt dây an toàn khi lái xe sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, siết chặt nhiều quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, không thắt dây an toàn khi lái xe, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Đáng chú ý, không chỉ tài xế, hành khách ngồi ở vị trí có trang bị dây an toàn mà không chấp hành cũng sẽ bị xử phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc thắt dây an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là biện pháp quan trọng bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra va chạm giao thông.