Không phải Lữ Bố, đây mới là võ tướng có sức mạnh 'siêu phàm' nhất thời Tam Quốc

(VTC News) -

Nếu chỉ xét riêng về khí lực và thể chất, ngay cả những danh tướng vô địch thiên hạ như Lữ Bố hay “võ thần” Quan Vũ cũng phải nhường vị trí đầu bảng cho mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo, người từng được ca ngợi là có thể “dùng tay kéo trâu đi giật lùi trăm bước”.

Thời Tam Quốc, chiến trường không chỉ là nơi so tài mưu lược mà còn là nơi tôn vinh sức mạnh thuần túy của con người. Theo thống kê của trang KKNews, trong vô số anh hùng thời ấy, chỉ có 6 võ tướng được xem là sở hữu thể lực phi thường, đến mức hậu thế khó lòng tin nổi.

6. Hồ Xa Nhi

Là tướng dưới quyền Trương Tú, Hồ Xa Nhi nổi tiếng với sức khỏe “có một không hai”. Trong Tam Quốc diễn nghĩa hồi 16, La Quán Trung mô tả ông “đội nổi năm trăm cân, một ngày đi được bảy trăm dặm” đủ để hình dung thể chất của ông khác xa người thường. Trong quân Trương Tú, Hồ Xa Nhi được xem là chiến binh mạnh nhất, từng lập nhiều chiến công khiến cả đối phương phải kiêng nể.

5. Chu Thương

Chu Thương vốn là nhân vật hư cấu, nhưng lại được La Quán Trung khắc họa như “người khổng lồ” trong tiểu thuyết. Ông theo Quan Vũ chinh chiến khắp nơi, nổi tiếng với sức mạnh có thể “nhấc nổi ngàn cân”, cơ bắp cứng như sắt và tính tình cương trực. Nếu so sánh với Hồ Xa Nhi, Chu Thương thậm chí còn được miêu tả là có sức gấp đôi, chi tiết khiến ông trở thành cận vệ đáng tin cậy nhất của Quan Vân Trường.

4. Điển Vi

Điển Vi. (Ảnh: Sohu)

Điển Vi là mãnh tướng thời đầu của Tào Tháo. Không cần miêu tả trực tiếp, Tam Quốc diễn nghĩa thể hiện sức mạnh của ông qua vũ khí là hai ngọn kích sắt nặng tám mươi cân mà Điển Vi vung vẩy “như múa quạt”. Chỉ cần hình dung cảnh ông xông pha giữa hàng trăm quân địch mà không ai dám lại gần cũng đủ thấy đây là một “cỗ xe tăng sống” giữa chiến trường.

3. Quan Vũ

Cây Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng tới 82 cân trở thành biểu tượng cho sức mạnh và khí phách của Quan Vân Trường. Ông không chỉ được tôn là “võ thánh” mà còn nổi tiếng với thần thái uy nghi, khiến quân thù vừa thấy đã khiếp. Dù Tam Quốc chí của Trần Thọ không nhấn mạnh chi tiết vũ khí, nhưng hình tượng Quan Vũ vẫn là biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, lòng trung và chính khí.

2. Lữ Bố

Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Không ngẫu nhiên mà thiên hạ gọi ông là “vô địch dưới gầm trời”. Lữ Bố là người duy nhất khiến ba anh em Lưu – Quan - Trương phải liên thủ mới cầm cự nổi. Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả ông có thể dùng một tay kéo ngược võ tướng Kỷ Linh “như nhấc đứa trẻ”, cho thấy sức lực kinh người. Dù vũ khí Phương Thiên Họa Kích của ông chỉ khoảng 24 cân (theo Đãng Khấu Chí), nhưng khi nằm trong tay Lữ Bố, nó trở thành thứ vũ khí “không ai đỡ nổi”.

1. Hứa Chử

Hứa Chử mới là người được xem là võ tướng khỏe nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa. Ông là công thần khai quốc của nhà Ngụy, nổi danh về lòng trung thành và sức mạnh ngang thần thoại.

Trong hồi 12, khi ra mắt Tào Tháo, Hứa Chử từng tự giới thiệu: “Tôi dùng tay nắm hai đuôi trâu, kéo đi giật lùi trăm bước.”

Một con trâu trưởng thành nặng tới nửa tấn, thậm chí hơn, vì vậy hành động ấy tương đương việc di chuyển một vật nặng gần một tấn vốn là điều vượt xa sức người bình thường.

Hứa Chử. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ có khí lực, Hứa Chử còn là chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Ông từng giao đấu với nhiều danh tướng như Điển Vi, Mã Siêu, Trương Phi, Triệu Vân… và phần lớn đều bất phân thắng bại. Sử liệu ghi nhận rằng Hứa Chử không chỉ dùng sức mạnh, mà còn có đầu óc linh hoạt và khả năng chịu đựng bền bỉ hiếm có.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, sức mạnh của các võ tướng không chỉ thể hiện qua cân nặng vũ khí hay khả năng cận chiến, mà còn qua tinh thần chiến đấu và lòng trung nghĩa. Nhưng nếu chỉ xét riêng về thể lực, Hứa Chử chính là “ngọn núi thép” mà mọi đối thủ đều e dè.

Từ những trận giao phong tay đôi cho tới những chiến công hộ giá, ông luôn chứng minh được một điều: thời Tam Quốc tuy có nhiều anh hùng, nhưng chỉ một Hứa Chử mới xứng đáng được gọi là võ tướng có sức mạnh vô song thiên hạ.