Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là 'bộ não' đáng gờm nhất Tam Quốc

(VTC News) -

Nhờ đầu óc thấu suốt và khả năng nhìn xa trông rộng, ông được hậu thế ca tụng là đệ nhất mưu sĩ, người thực sự nắm giữ vận mệnh của nhiều bậc hùng tài trong tay mình.

Không phải Gia Cát Lượng, chẳng phải Quách Gia

Gia Cát Lượng là người cả đời cúc cung tận tụy vì nhà Thục. (Ảnh: Sohu)

Nhắc đến mưu sĩ Tam Quốc, hầu hết đều nghĩ tới Gia Cát Lượng là người cả đời cúc cung tận tụy vì nhà Thục, được tôn xưng là biểu tượng của trí tuệ và trung nghĩa. Tài thao lược của ông đi vào huyền thoại với Xuất sư biểu, Giới tử thư hay những lần chỉ huy quân sự táo bạo trong chiến dịch Bắc Phạt.

Bên cạnh đó là Quách Gia - chiến lược gia kiệt xuất của Tào Tháo. Ông từng góp công lớn trong việc định hình thế lực Tào Ngụy, giúp chủ công đánh bại Viên Thiệu, thống nhất phương Bắc. Tiếc thay, Quách Gia đoản mệnh, mất khi mới 38 tuổi, khiến Tào Tháo nhiều lần than rằng: “Nếu Quách Phụng Hiếu còn, ta đã không thất bại ở Xích Bích”.

Ngoài ra, những cái tên như Tư Mã Ý, Bàng Thống, Tuân Úc… đều được xem là “ngôi sao” trên bầu trời chiến lược Tam Quốc. Tuy vậy, trong mắt giới sử học Trung Hoa, người thực sự đạt đến cảnh giới “biết tiến biết thoái, hiểu lòng người và thời thế” lại là Giả Hủ, một nhân vật ít được nhắc đến nhưng có ảnh hưởng sâu rộng không kém bất kỳ ai.

Quách Gia là chiến lược gia kiệt xuất của Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

Giả Hủ - “bóng xám” đứng sau nhiều cuộc thay triều đổi chủ

Giả Hủ (147 – 224), người Cam Túc, là mưu sĩ có trí tuệ siêu phàm và tầm nhìn chính trị hiếm thấy. Trẻ tuổi nổi tiếng uyên bác, nhưng chỉ đến khi loạn lạc nổi lên, tài năng của ông mới thực sự được trọng dụng.

Thuở ban đầu, Giả Hủ từng phò tá Đổng Trác là quyền thần thao túng triều đình Đông Hán. Trong thời gian này, ông nhiều lần hiến kế giúp Đổng Trác mở rộng thế lực và củng cố quyền hành.

Sau khi Đổng Trác bị giết, hai thuộc hạ là Lý Thôi và Quách Tỵ toan bỏ trốn, nhưng Giả Hủ thuyết phục họ phản công, chiếm được Trường An, sự kiện được coi là một trong những bước ngoặt khiến nhà Hán suy sụp nhanh chóng.

Giả Hủ là một mưu sĩ có trí tuệ siêu phàm và tầm nhìn chính trị hiếm thấy. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, ông theo về với Trương Tú là thế lực địa phương hùng mạnh. Chính Giả Hủ là người bày kế “vờ hàng Tào Tháo rồi bất ngờ tập kích”, khiến quân Tào chịu tổn thất nặng nề, con trai trưởng của Tào Tháo tử trận, danh tướng Điển Vi cũng mất mạng. Đây được xem là một trong những thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp quân sự của Tào Tháo và người đứng sau không ai khác chính là Giả Hủ.

Tuy nhiên, khi thời thế đổi thay, Giả Hủ lại là người nhìn ra cơ hội sớm nhất. Năm 199, Viên Thiệu gửi thư mời Trương Tú hợp sức diệt Tào, Giả Hủ lập tức khuyên chủ mình nên đầu hàng Tào Tháo. Kết quả, Trương Tú được trọng dụng, còn Giả Hủ trở thành quân sư thân tín trong bộ máy Tào Ngụy.

“Nghe Giả Hủ thì thắng, trái Giả Hủ thì bại”

Khi đã về dưới trướng Tào Tháo, Giả Hủ thể hiện rõ tài thao lược của mình. Ông góp phần quan trọng trong chiến thắng tại Quan Độ và Ô Sào. Đây là hai trận đánh mang tính quyết định giúp Tào Tháo thống nhất phương Bắc.

Tới năm 208, Giả Hủ nhiều lần khuyên chủ không nên phát binh đánh Đông Ngô, cảnh báo rằng “địa lợi không thuận, nhân tâm chưa phục, tiến tất bại”. Tào Tháo không nghe, dẫn đến thảm bại ở Xích Bích. Từ đó, giới quân sự Tào Ngụy truyền nhau câu nói: “Nghe Giả Hủ thì thắng, trái Giả Hủ thì bại”.

Sau khi Tào Tháo qua đời, Giả Hủ vẫn tiếp tục được trọng dụng qua các đời quân chủ của Ngụy, từ Tào Phi đến Tào Duệ. Trọn đời cẩn trọng, ông tránh được kết cục bi thảm như nhiều quân sư cùng thời.

Sử gia Trần Thọ trong Tam Quốc chí từng viết: “Giả Hủ mưu kế kín kẽ, quyền biến khôn lường, gần đạt đến tầm của Trương Lương, Trần Bình”. Còn học giả Dịch Trung Thiên ca ngợi ông là “người thông minh nhất thời Tam Quốc”.

Khi về dưới trướng Tào Tháo, Giả Hủ thể hiện rõ tài thao lược của mình. (Ảnh: Sohu)

Cái kết viên mãn của một bậc trí giả

Khác với nhiều mưu sĩ chết yểu hoặc bị nghi kỵ, Giả Hủ chọn cách sống ẩn mình giữa quyền lực. Ông không mưu phản, không tranh công, chỉ dùng trí tuệ để dẫn dắt và bảo toàn bản thân giữa vòng xoáy chính trị khốc liệt.

Ở tuổi 77, ông qua đời thanh thản, để lại tiếng thơm là người duy nhất trong số các mưu thần Tào Ngụy có thể sống trọn vẹn đến cuối đời.

Hơn 1.800 năm trôi qua, tên tuổi Giả Hủ vẫn được nhắc đến như biểu tượng của mưu lược và sự điềm tĩnh tuyệt đối giữa thời đại binh đao. Nếu Gia Cát Lượng tượng trưng cho trí tuệ vì nghĩa lớn, thì Giả Hủ là hiện thân của trí tuệ sinh tồn là loại trí khôn lạnh lùng nhưng sâu sắc, khiến ông trở thành “bộ não bí ẩn” bậc nhất trong lịch sử Tam Quốc.