8 mãnh tướng mạnh nhất Tam Quốc chí: Bất ngờ với thứ hạng Quan Vũ, Trương Phi

1. Tào Chương – người con dũng mãnh của Tào Tháo

Tào Chương, tự Tử Văn, là con thứ hai của Tào Tháo và Biện phu nhân, đồng thời là em trai cùng mẹ của Tào Phi. Ông được ghi nhận là người có sức mạnh và võ nghệ vượt trội nhất trong các con của Tào Tháo.

Tào Chương. (Ảnh: Sohu)

Theo Tam Quốc chí, Tào Chương có thể tay không hạ mãnh thú, sức mạnh ngang ngửa với Hứa Chử và Điển Vi là hai dũng tướng trứ danh của Tào Ngụy. Chính vì thế, ông được Trần Thọ xếp vị trí đầu bảng trong danh sách này.

2. Trương Liêu – “cơn ác mộng” của Đông Ngô

Trương Liêu (tự Văn Viễn) là danh tướng trụ cột của nhà Ngụy. Ông được ca ngợi bởi tài cầm quân và sự gan dạ trên chiến trường.

Trương Liêu. (Ảnh: Sohu)

Trận Hợp Phì là chiến công làm nên tên tuổi của ông, khi Trương Liêu chỉ huy đội quân ít ỏi đánh bại đại quân Đông Ngô, khiến cả vùng Giang Đông khiếp sợ. Người dân thời ấy còn truyền câu: “Trẻ con Đông Ngô nghe tên Trương Liêu liền nín khóc”.

Theo lời Tào Tháo, chiến công của Trương Liêu trong việc chém đầu Đạp Đốn còn vang dội hơn cả Quan Vũ giết Nhan Lương, đủ để chứng minh vị thế của ông trong hàng ngũ võ tướng thời bấy giờ.

3. Hứa Chử – mãnh tướng trung nghĩa bên cạnh Tào Tháo

Hứa Chử. (Ảnh: Sohu)

Hứa Chử, tự Trọng Khang, vốn là anh hùng thôn dã nổi danh sức mạnh vô song. Khi thiên hạ loạn lạc, ông từng một mình dẹp loạn cướp bóc, nổi danh khắp vùng vì dũng cảm và nghĩa hiệp.

Giai thoại kể rằng Hứa Chử từng kéo đuôi trâu đi hàng trăm bước chỉ bằng sức tay, khiến kẻ địch khiếp vía. Sau khi theo phò Tào Tháo, ông trở thành cận tướng thân tín và là một trong “Ngũ hổ tướng” của phe Ngụy.

4. Bàng Đức – từ tướng Tây Lương đến chiến thần của Tào Ngụy

Bàng Đức. (Ảnh: Sohu)

Bàng Đức (tự Lệnh Minh) ban đầu phục vụ dưới trướng Mã Siêu, sau quy thuận Tào Tháo. Ông được biết đến với tinh thần quả cảm và lòng trung thành tuyệt đối.

Trong trận Đồng Quan, Bàng Đức là người tiên phong xung trận, lập nhiều công lớn.Đến trận Phàn Thành, ông trực tiếp giao chiến cùng Quan Vũ là một trong những danh tướng nổi tiếng nhất Thục Hán và khiến Quan Vũ trọng thương bởi mũi tên của Nhạc Tiến khi đang giao đấu với mình.

Những chiến công đó giúp Bàng Đức được xếp vào hàng tướng mạnh nhất thời bấy giờ.

5. Trương Phi – dũng tướng “thét ra sấm sét” của Thục Hán

Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Trương Phi (tự Ích Đức) không chỉ nổi tiếng với tính cách nóng nảy mà còn là người có tài thao lược đáng nể. Trong Tam Quốc chí, Trần Thọ nhận xét Trương Phi “trong thô có tinh, việc lớn có mưu”.

Chiến tích lẫy lừng nhất của ông là trận cầu Trường Bản, khi Trương Phi một mình một ngựa chặn hậu quân Tào, thét vang: “Ta là Trương Dực Đức, ai dám cùng ta quyết tử?” khiến quân địch sợ hãi bỏ chạy. Vì vậy, nhiều sử gia đánh giá ông cao hơn cả Quan Vũ về sức chiến đấu thuần túy.

6. Quan Vũ – biểu tượng của trung nghĩa và võ công

Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ, tự Vân Trường, được mệnh danh là “Võ Thánh” của Trung Hoa cổ đại. Ông không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn nổi tiếng về lòng trung quân và khí phách. Chiến tích lẫy lừng nhất là việc ông chém Nhan Lương giữa hàng vạn quân địch lập chiến công khiến thiên hạ khiếp đảm.

Dương Hí từng bình luận: “Quan, Trương hùng dũng, lấy thân hộ quốc, công lao sánh ngang danh tướng Hàn, Cảnh thuở xưa.” Dù vậy, trong Tam Quốc chí, ông vẫn được xếp dưới Trương Phi do chiến tích thực tế khi so với sử liệu.

7. Thái Sử Từ – võ tướng Đông Ngô bất phân thắng bại với Tôn Sách

Thái Sử Từ. (Ảnh: Sohu)

Thái Sử Từ vốn là tướng của Đông Ngô, nổi danh với trận đại chiến ba trăm hiệp cùng Tiểu Bá Vương Tôn Sách mà không phân thắng bại.

Trận đấu ấy đã ghi danh ông vào hàng cao thủ đương thời. Cả đời chinh chiến, Thái Sử Từ luôn được miêu tả là người trọng nghĩa, có sức mạnh phi thường và trung thành tuyệt đối với chủ tướng.

8. Cam Ninh – “mũi tên tử thần” của Đông Ngô

Cam Ninh. (Ảnh: Sohu)

Cam Ninh (tự Hưng Bá) vốn là nghĩa sĩ giang hồ, về sau theo Tôn Quyền lập nhiều chiến công hiển hách. Ông giỏi bắn cung, từng dùng một mũi tên giết chết đại tướng Lăng Thao, rồi tiếp tục giao chiến hơn năm mươi hiệp với con trai đối phương mà vẫn bất phân thắng bại.

Trong trận Xích Bích, Cam Ninh lập công lớn khi tiêu diệt hàng loạt tướng địch, trong đó có Sái Trung, Mã Diên và Trương Khải. Nhờ tài bắn cung và tinh thần quả cảm, ông trở thành nỗi kinh hoàng của quân Tào, được xem là một trong những dũng tướng đáng gờm nhất của Đông Ngô.

Bảng xếp hạng của Tam Quốc chí cho thấy một góc nhìn khác biệt so với tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Nếu La Quán Trung khắc họa thời Tam Quốc với nhiều yếu tố huyền thoại, đề cao phẩm chất anh hùng, thì Trần Thọ lại dựa vào thực tế chiến công, ghi nhận sức mạnh thật sự trên chiến trường.

Cũng chính từ đó, người đọc hiểu rằng sức mạnh của một vị tướng không chỉ nằm ở võ nghệ, mà còn ở thời đại, chiến lược và vai trò họ thực sự đóng góp trong dòng chảy lịch sử.