Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc se lạnh nhiều ngày

(VTC News) -

Khối không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc và lan xuống một số nơi ở Trung Trung Bộ. Người dân Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành miền Bắc ra đường đã cảm nhận rõ thời tiết se lạnh đầu mùa, không khí khô hanh, gió nhẹ và nền nhiệt giảm đáng kể. Người dân khi đi lại ngoài đường cũng mặc những chiếc áo khoác mỏng.

Ở trạm Bạch Long Vĩ cũng quan trắc được gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc, thời tiết khu vực này chuyển se lạnh về đêm và sáng. (Ảnh: Minh Đức)

Chiều và đêm nay 22/10, không khí lạnh tăng cường tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 Fengshen kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, chuỗi ngày lạnh về đêm và sáng sớm tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá dao động trong khoảng 19-22°C, trung du và miền núi phổ biến 17-19°C. Những nơi vùng núi cao nền nhiệt có thể giảm xuống dưới 16°C, trời rét.

Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt không khí lạnh tăng cường khô này, thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng hanh, độ ẩm giảm thấp, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này dao động ngưỡng 19-22°C.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 Fengshen nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8; vùng biển phía Tây vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.