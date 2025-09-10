Không chọn chuyên ngành nội bác sĩ nội trú, nam sinh khiến hội trường ngỡ ngàng

(VTC News) -

Màn hô tên chọn chuyên ngành của các thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý, thí sinh 61 Nguyễn Đình Hoàng khiến cả hội trường trầm trồ với quyết định không lựa chọn chuyên ngành.

Nguyễn Đình Hoàng sinh năm 2001, quê ở Lào Cai. Theo chia sẻ từ gia đình, Hoàng từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (tỉnh Yên Bái cũ).

Ngay từ năm lớp 10, Hoàng vượt cấp tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và giành giải khuyến khích. Sang lớp 11 và 12, nam sinh tiếp tục khẳng định năng lực tại kỳ thi này khi liên tiếp đoạt giải nhất, được tuyển chọn vào đội Olympic Hóa học quốc tế.

Năm 2019, 10X trở thành một trong bốn gương mặt đại diện Việt Nam tranh tài tại Olympic Hóa học quốc tế ở Cộng hòa Pháp, vinh dự giành huy chương bạc.

Với thành tích học tập xuất sắc, Hoàng nhận được nhiều lời mời nhập học kèm học bổng hấp dẫn từ các trường đại học quốc tế. Tuy vậy nam sinh quyết định lựa chọn Đại học Y Hà Nội, sau khi được tuyển thẳng vào trường. Cũng tại ngôi trường danh giá này, Hoàng bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Pháp, đạt 9,7 điểm.

Trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 của trường, Nguyễn Đình Hoàng vượt qua gần 1.000 ứng viên tham dự, xếp vị trí 61.

Trước đó, khi tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú tại trường Đại học VinUni, nam sinh xuất sắc đạt vị trí thủ khoa, chuyên ngành Gây mê hồi sức. Sau khi cân nhắc, Hoàng quyết định theo học tại trường Đại học VinUni.

Nguyễn Đình Hoàng tại trường Đại học VinUni. (Ảnh: GĐCC)

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên ngành Y khoa mới ra trường. Chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú đối với từng chuyên ngành rất ít, nên kỳ thì này có tỷ lệ chọi cao và diễn ra khá căng thẳng. Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất. Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.