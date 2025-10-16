Công an Đà Nẵng ra Bắc, vào Nam bắt 2 kẻ truy nã nguy hiểm

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa liên tiếp truy bắt thành công hai đối tượng truy nã nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Lê Hồng Long (SN 1999, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Hưng (SN 1994, trú phường Chương Mỹ, TP Hà Nội). Cả hai đều bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các Điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện Long đang lẩn trốn tại TP.HCM, còn Hưng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội. Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng lập hai tổ công tác đặc biệt – một tổ vào miền Nam, một tổ ra miền Bắc – lên kế hoạch khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Ngày 15/10, tổ công tác thứ nhất bắt giữ Lê Hồng Long khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn, TP.HCM. Chỉ một ngày sau (16/10), tổ công tác thứ hai tiếp tục khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Hưng tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Cả hai đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.