Khởi tố thanh niên đâm tử vong thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở An Giang

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Chì (SN 1996 ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về tội “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 18/8, ông N.V.T. (SN 1963), trú cùng xã Hội An, tỉnh An Giang, là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đến uống cà phê tại một quán gần nhà Chì.

Đối tượng Lê Văn Chì.

Lúc này, Chì đi ngang quán cà phê, thấy ông T. nên quay về nhà, trong lòng bực tức vì trước đó nhiều lần ông T. đến nhà mời Chì lên trụ sở để làm việc do hắn là đối tượng nghi vấn sử dụng ma tuý.

Khoảng 30 phút sau, Chì cầm theo một đoạn tuýp sắt nhọn đến quán cà phê, bất ngờ lao vào đâm ông T. rồi bỏ chạy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên đã tử vong vào tối 20/8.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 21/8, Chì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.